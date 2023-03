Anvisa aprova nova vacina contra a dengue para faixa etária de 4 a 60 anos

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou, na noite desta quinta-feira, 2, o registro de uma nova vacina contra a dengue A Qdenga, do laboratório japonês Takeda Pharma é o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue.

A vacina japonesa é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos e aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. O imunizante é composto por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença.

A Qdenga mostrou ter nos ensaios clínicos uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%.

Com a aprovação da Anvisa, o imunizante já pode ser comercializado no Brasil na rede privada e poderá ser usada no Sistema Único de Saúde (SUS), caso o Ministério da Saúde decida pela sua incorporação.

Até hoje, apenas uma vacina contra a dengue estava disponível no Brasil. Mas a Dengvaxia, fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur, é recomendada apenas para quem já foi infectado com o vírus da dengue. Uma segunda contaminação pela dengue pode se manifestar de forma mais agressiva e levar até a morte.

