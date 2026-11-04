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Saúde

Anvisa aprova nova semaglutida em comprimido para o tratamento da obesidade

Wegovy pill 25 mg tem o mesmo princípio ativo e indicação da caneta injetável; medicamento é o primeiro agonista do GLP-1 em pílula a receber aval no Brasil

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 06h55
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Semaglutida em comprimido: em estudo, troca de caneta para pílula resultou em perda média de quatro quilos e a quantidade de participantes com diagnóstico de obesidade caiu de 87,1% para 65,5% após três meses (Novo Nordisk/Divulgação)
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Anvisa aprova nova semaglutida em comprimido para o tratamento da obesidade Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso no Brasil de um novo comprimido de semaglutida, princípio ativo do Ozempic (para diabetes 2) e do Wegovy (para obesidade), para o tratamento da obesidade nesta quarta-feira, 4. O Wegovy pill 25 mg tem a mesma indicação da caneta antiobesidade da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

O medicamento é o primeiro agonista do GLP-1 em comprimido a ser aprovado no país. Ele segue a linha em ascensão de ofertar versões em pílula dos remédios que ficaram conhecidos como “canetas emagrecedoras”, considerando a demanda de pacientes com restrições ao uso de tratamentos injetáveis.

O pedido da farmacêutica para a Anvisa foi feito em janeiro desde ano, mesmo mês em que a pílula começou a ser comercializada nos Estados Unidos. Desde então, já foram dispensadas mais de cinco milhões de prescrições. A medicação já é vendida nos Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha. O México deve iniciar o uso em breve.

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O Wegovy pill demonstrou, em estudos, potencial para reduzir 17% do peso corporal, índice semelhante ao da versão injetável.

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A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, já submeteu seu medicamento em comprimido para a obesidade, o orforglipron, à Anvisa e aguarda o aval. Vendido nos Estados Unidos com o nome comercial Foundayo, tem potencial de reduzir 12,4% do peso.

Infográfico sobre Solução em Cápsulas para perda de peso. Detalha medicamentos aprovados como Semaglutida (17% de perda) e Orforgliprona (12,4%), e em estudo como Elecoglipton (16,3%) e Aleniglipron (11,8%)

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Semaglutida para emagrecer em comprimido

Os medicamentos à base de agonistas do GLP-1 se popularizaram na administração por meio de canetas injetáveis, mas há um movimento de ampliar a forma de apresentação por meio de comprimidos, que foi explorado na última edição da reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), realizada em Milão. Dessa forma, é possível atingir pacientes que não querem receber as picadas semanais ou têm dificuldades para lidar com a conservação e transporte das canetas.

No congresso, foi apresentado um estudo que comparou os efeitos da troca de canetas de semaglutida 2,4 mg ou tirzepatida (Mounjaro)  pela semaglutida 25 mg.

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Após a troca de caneta para pílula, houve uma perda média de quatro quilos e a quantidade de participantes com diagnóstico de obesidade caiu de 87,1% para 65,5% após três meses.

“A nossa escolha de trazer as pílulas para o tratamento é uma tentativa de tornar isso mais fácil, em alguns casos, para as pessoas. As pessoas tomam estatinas pelo resto da vida por causa do colesterol e não fazem a mesma pergunta, porque entendem que ainda não existe uma cura para o colesterol. Então, se você tiver que tomar uma pílula, talvez seja menos difícil ter que tomá-la pelo resto da vida”, disse, em coletiva de imprensa durante o evento, Mike Doustdar, CEO da Novo Nordisk.

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