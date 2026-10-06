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Saúde

Canetas emagrecedoras no SUS: a visão do CEO da Novo Nordisk sobre incorporação

Empresa já submeteu pedidos à Conitec, mas foram negados; 'precisamos garantir o acesso', diz Mike Doustdar

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h14
CEO da empresa Novo Nordisk
"Sem o acesso adequado, esses medicamentos vão simplesmente ficar parados nas prateleiras dos nossos laboratórios", diz Mike Doustdar (Novo Nordisk/Reprodução)
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MILÃO* – A oferta de tratamentos injetáveis contra a obesidade, caso dos medicamentos conhecidos como canetas emagrecedoras, na rede pública de saúde no Brasil está em debate e foi submetida à análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) a pedido do Ministério da Saúde. Ainda sem prazo, a medida é almejada por pacientes e vista com bons olhos pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk que desenvolveu o princípio ativo do Ozempic e o Wegovy, a semaglutida, cuja queda da patente acelerou a chegada de novas versões ao mercado brasileiro.

Durante a reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), em Milão, o CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar, conversou com a imprensa brasileira e destacou a importância do acesso às medicações para conter o avanço da obesidade.

Doustdar explicou que a empresa tem mantido diálogo e negociações com o Brasil para demonstrar que a incorporação não significa apenas custos, mas um investimento em saúde.

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“Reconhecemos que, sem o acesso adequado, esses medicamentos vão simplesmente ficar parados nas prateleiras dos nossos laboratórios. E nós precisamos garantir o acesso a eles.”

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A Novo Nordisk já submeteu o medicamento à comissão e teve o pedido negado. Ao dar parecer desfavorável à incorporação no ano passado, a Conitec considerou o impacto orçamentário de mais de R$ 8 bilhões.

Em junho, um pedido foi apresentado e a empresa apresentou desconto de 59% no medicamento para o governo. Foram delimitados os pacientes aptos a fazer o tratamento: pessoas com mais de 45 anos que vivem com obesidade, não têm diagnóstico de diabetes e já sofreram infarto.

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Segundo Emil Larsen, vice-presidente executivo de operações internacionais da companhia que também estava presente na entrevista, foi oferecida uma “proposta muito atraente” nas negociações e a meta é chegar a um acordo. Ele fez um paralelo com a insulina, tratamento para diabetes fornecido ao SUS.

“Ao longo dos anos, participamos ativamente de grandes compras públicas, como o programa Farmácia Popular, fornecendo insulina. Enxergamos um futuro em que os análogos de GLP-1 sejam tratados da mesma forma que a insulina foi ao longo do tempo. Historicamente, fomos os maiores fornecedores de insulina e adoraríamos replicar esse modelo com a semaglutida”, declarou.

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Novos medicamentos contra obesidade

Além dos medicamentos já lançados, o Brasil deve estar inserido como um importante mercado para as substâncias em desenvolvimento e que devem ser cada vez mais focadas em especificidades da obesidade.

“Costumamos resumir em um único dado: ‘No Brasil, existem milhões de pessoas sofrendo de obesidade’. Usamos uma palavra só, mas não se trata de uma única doença ou de uma condição única. Existem múltiplos tipos. O que vai acontecer é que médicos e pacientes chegarão à conclusão de que precisamos de tratamentos diferentes”, projeta Doustdar.

O Brasil já está, por exemplo, na lista de países que devem receber a versão em comprimido da semaglutida, o Wegovy Pill, e o pedido de aprovação foi enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro deste ano.

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A medicação está disponível nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha. O México deve ser o próximo país a iniciar o uso.

“Acreditamos muito no potencial do formato oral para o futuro. Não sabemos exatamente quando, mas se metade dos pacientes prefere essa via e as opções orais se tornarem tão eficazes quanto as injetáveis, o mercado crescerá naturalmente”, afirma Larsen.

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*A repórter viajou a convite da Novo Nordisk

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