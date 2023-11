Anvisa aprova medicamento para câncer raro do sistema linfático

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda, 27, o Jaypirce (pirtobrutinibe), da farmacêutica Eli Lilly, medicamento oral para o tratamento de pacientes com Linfoma de Células do Manto (LCM), um câncer raro que surge nos linfócitos e atinge o sistema linfático, responsável por ajudar o corpo a combater infecções.

Nos estudos clínicos, que incluiu um total de 164 pacientes com diagnóstico de LCM, o Jaypirce apresentou uma resposta geral ao tratamento de 57%, ou seja, em mais da metade dos pacientes houve uma diminuição do volume do tumor. A resposta completa foi de 19% (quando os exames não detectam sinais do câncer) e a parcial de 38% (quando há redução significativa do volume do linfoma).

A duração desta resposta teve uma mediana de 17,6 meses e a sobrevida global dos pacientes ficou em 23,5 meses. Os resultados mais recentes foram publicados no Journal of Clinical Oncology, um dos mais respeitados periódicos científicos na área da oncologia.

O que é LCM?

O Linfoma de Células do Manto (LCM) afeta 1 em cada 200 mil indivíduos por ano no mundo, sendo a maioria homens, geralmente diagnosticados a partir dos 60 anos. Uma doença rara, mas muito perigosa, dado que o câncer pode não estar apenas nos gânglios linfáticos, mas afetar também outros órgãos, como medula óssea, baço, fígado e trato digestivo.

A média geral de sobrevida para pacientes com LCM está entre 3 a 5 anos e seu diagnóstico geralmente envolve vários tipos de exames, como a análise de amostras do tumor e a realização de avaliações radiológicas, entre outros.

“A aprovação de Jaypirce traz uma nova opção de tratamento e uma nova esperança para as pessoas com a doença”, afirma Luiz Magno, Diretor Médico da Eli Lilly do Brasil. “Estamos muito animados com os resultados de Jaypirce e em poder oferecer um tratamento que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas com LCM no país.”

