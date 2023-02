Ambiente silencioso ou barulhento: qual o melhor para trabalhar com saúde?

Você prefere trabalhar em absoluto silêncio ou precisa de um ruído de fundo para produzir melhor? Essa escolha pode também ser um caminho para melhorar a saúde, segundo um novo estudo das universidades do Arizona e do Kansas que conseguiu determinar qual o nível de barulho adequado para o exercício das atividades profissionais com garantia de bem-estar e de redução do estresse.

Para o estudo, publicado na Nature Digital Medicine, os pesquisadores avaliaram 231 funcionários da agência federal U.S. General Services Administration que utilizaram dois equipamentos durante três dias. Um, ao redor do pescoço, fazia a medição dos níveis de ruído. Outro, no peito, monitorava os índices de relaxamento e estresse por meio das variações nos batimentos cardíacos. Segundo os cientistas, quanto mais variável os espaços entre as batidas do órgão, mais saudável é o indivíduo.

Com um modelo matemático, o grupo conseguiu medir os impactos das mudanças sonoras para o bem-estar dos profissionais. Os resultados apontaram que um ambiente completamente silencioso pode levar ao estresse e que o índice ideal de ruído em um escritório é de 50 decibéis. Isso seria como o canto dos pássaros ou o som de uma chuva moderada.

“Todo mundo sabe que o ruído alto é estressante e, de fato, o ruído extremamente alto é prejudicial ao seu ouvido, mas o que há de novo nisso é que mesmo com níveis baixos de som – menos de 50 decibéis – a resposta ao estresse é maior”, explica Esther Sternberg, coautora do estudo.

Segundo Esther, certos níveis de ruídos podem ajudar a disfarçar barulhos que podem interferir na concentração. “As pessoas estão sempre trabalhando em cafeterias – esses não são espaços silenciosos. Mas a razão pela qual você pode se concentrar lá é porque todos os sons se misturam e viram um ruído de fundo.” Em um ambiente silencioso, tudo muda. “Se você ouvir um alfinete cair quando estiver muito, muito quieto, isso o distrairá”, completa.

A pesquisadora diz que os achados podem ajudar na remodelação de escritórios para criação de locais de trabalho com projetos acústicos voltados para promoção da saúde e bem-estar dos profissionais.

