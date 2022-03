Alopecia tem cura? Saiba o que dizem os especialistas

Jada Pinkett-Smith, a mulher de Will Smith, que raspou a cabeça por uma condição de saúde, tem um diagnóstico de alopecia areata, doença autoimune que causa quedas dos cabelos e pelos em várias partes do corpo, podendo ser provocada por influências genéticas, processos inflamatórios locais ou doenças sistêmicas. “A alopecia é uma doença autoimune em que a gente cria anticorpos contra o nosso folículo piloso, gerando uma inflamação nele e na microcirculação em torno dele, provocando a queda completa do fio”, explica Luciana Passoni, dermatologista especialista em tricologia. “O mecanismo acontece por uma somatização, que pode ser um gatilho emocional ou genético”, completa a médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Internacional de Restauração e Cirurgia Capilar (International Society of Hair Restoration and Surgery).

O caso de Jada ganhou repercussão mundial após Will Smith dar um tapa na cara de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, no domingo 27, após o comediante fazer uma piada com o cabelo da atriz. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os fios começam a cair resultando mais frequentemente em falhas circulares sem pelos ou cabelos. A extensão dessa perda varia, sendo que, em alguns casos, poucas regiões são afetadas. Em outros, a perda de cabelo pode ser maior. Há casos raros de alopecia areata total, nos quais o paciente perde todo o cabelo da cabeça; ou alopecia areata universal, na qual caem os pelos de todo o corpo. A alopecia areata não é contagiosa. Fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos podem desencadear ou agravar o quadro.

A doença tem cura, embora fique mais difícil conforme a doença acomete o corpo. “Geralmente se trata com corticoides tópicos ou injetáveis e imunoterápicos tópicos ou sistêmicos. Em alguns casos de alopecia universal, a gente precisa de imunobiológicos, que são medicações extremamente caras e não estão no hall da ANS. Essa é uma das grandes brigas porque mesmo tendo no mercado, os convênios e o SUS não aprovam já que é um tratamento que vai custar 10mil reais por semana”, diz Luciana.

No caso da alopecia areata circunscrita, caso de Jada, em que caem tufos de cabelo da cabeça, o tratamento é bem mais fácil e tem uma boa resposta, assim como quando acomete crianças. “Quanto menor a idade, melhor a resposta”.

Jada descobriu a doença em 2018. “Vocês sabem que venho lutando com a alopecia e, do nada, vejam essa linha aqui. Isso apareceu e vai ser um pouco mais difícil de esconder. Então eu pensei em compartilhar com vocês, para que não fiquem fazendo perguntas”, explicou a estrela, no Instagram. No ano passado, ela resolveu raspar a cabeça. “Vocês sabem que vou colocar algumas pedrinhas aqui. Vou fazer uma coroa. Eu e essa alopecia vamos ser amigas… Ponto final!”, afirmou.