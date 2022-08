A vacina para crianças a partir de 6 meses pode estar a caminho

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou, na última quinta-feira, 18, uma reunião com especialistas externos e representantes da Pfizer para discutir os dados de eficácia e segurança da vacina Comirnaty. Segundo a agência, aguardam ainda as últimas documentações da farmacêutica para finalizar a avaliação do uso da vacina em crianças a partir dos 6 meses de idade

“O grupo de especialistas externos, que envolve representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) já encaminhou parecer conjunto à Anvisa em decorrência das discussões ocorridas na reunião”, comunicou a Anvisa na noite desta segunda-feira, 29.

Ainda de acordo com o órgão, a exigência técnica para a finalização do processo foi emitida na semana passada. Atualmente, a vacina da Pfizer está registrada no Brasil com indicação para uso a partir dos 5 anos de idade.