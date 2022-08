A hora certa de tomar remédios contra a pressão alta

Não há hora certa para tomar remédio contra a pressão alta. Nem pela manhã nem à noite. O importante é não pular doses, demonstrando adesão real ao tratamento de um dos mais importantes fatores de risco para infarto e acidente vascular cerebral. A conclusão é de um robusto estudo realizado por cientistas ingleses e derruba o entendimento em vigor até agora de que o melhor momento para tomar o anti-hipertensivo seria à noite.

Os pesquisadores avaliaram as respostas de 21 mil pessoas divididas em dois grupos: o primeiro recebeu a medicação pela manhã e o segundo, à noite. Eles foram acompanhados durante cinco anos.

Os resultados mostraram que o índice de eventos nos dois grupos foi semelhante.

Investigador principal do estudo, Thomas MacDonald, da Universidade de Dundee, resumiu assim a conclusão da pesquisa: “O trabalho foi um dos maiores já realizados e fornece uma resposta definitiva sobre o assunto. A taxa de infarto e acidente vascular independe do horário em que se toma o anti-hipertensivo. Pessoas com pressão alta devem tomar seus medicamentos regularmente na hora mais conveniente para elas.”