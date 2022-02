87,3% dos médicos relatam infecção pelo coronavírus com avanço da ômicron

Com o avanço da variante de preocupação ômicron, que tem elevado o número de casos de Covid-19 e as taxas de ocupação dos leitos de UTI, 87,3% dos médicos que atuam em todo o país relataram que, nos últimos dois meses, foram infectados ou tiveram colegas de trabalho acometidos pela doença, segundo uma pesquisa realizada pela Associação Médica Brasileira (AMB) em parceria com a Associação Paulista de Medicina (APM).

O levantamento foi feito com 3.517 médicos que responderam um questionário online entre os dias 21 e 31 de janeiro. Os profissionais afirmaram que se sentem apreensivos (51,6%) e esgotados (51,1%). Eles também afirmaram que os colegas de trabalho estão estressados (62,4%) e sobrecarregados (64,2%).

Problema que ocorreu em outros países, a falta de médicos nos hospitais por causa das infecções é uma preocupação. Ela foi citada por 44,8% dos médicos. Em uma pesquisa realizada no início do ano passado, o índice era de 32,5%.

Os profissionais também avaliaram o comportamento dos brasileiros durante a pandemia em relação ao uso de máscaras. Segundo eles, sete em cada dez brasileiros não estão usando a proteção corretamente.