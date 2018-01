“Não sou racista.” Donald Trump, em rápida entrevista a jornalistas, tentando consertar mais uma “trumpalhada” — em reunião com um grupo de senadores, na Casa Branca, ele afirmara que os Estados Unidos deveriam diminuir o fluxo migratório de “países de m...”, em meio a uma discussão sobre a legislação para nativos de nações africanas e do Haiti







“Votos estão vindo, sim, o que nós não estamos neste momento é contando.” Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo, falando sobre a novela das mudanças na Previdência, em entrevista coletiva







“Esse protagonismo excessivo do Judiciário não é bom para o Brasil.” Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal (DEM-RJ), em visita a Washington. “Protagonismo excessivo” seria o fato de um juiz de primeira instância ter suspendido a posse, como ministra do Trabalho, da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), condenada por violar a lei trabalhista — o que foi bom para o Brasil







“A Coreia do Norte parece ter lançado um míssil… O governo recomenda à população que se abrigue dentro de prédios ou no subsolo.” Alerta falso divulgado na terça-feira 16 pelo site da TV pública japonesa NHK. O erro foi corrigido minutos depois — sem explicação de sua causa







“É muito difícil reviver essas experiências, e parte meu coração saber que, no meu trabalho, no sonho de competir em Tóquio em 2020, eu terei de retornar continuamente ao mesmo local de treino onde fui abusada.” Simone Biles, ginasta americana que conquistou quatro medalhas de ouro na Olimpíada do Rio, em carta publicada nas redes sociais, na qual afirma ter sido abusada por Larry Nassar, ex-médico da Federação Americana de Ginástica. Nassar já admitiu que molestou dezenas de atletas e foi condenado a sessenta anos de prisão em dezembro passado







“Falando em música, Bob Dylan nos mostra quanto a justiça penal pode ser injusta. Sua canção Hurricane é sobre o boxeador Rubin Hurricane Carter, preso por quase vinte anos por um crime que não cometeu. Quem pode garantir que amanhã não pode ser você?” Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, exprimindo e espremendo juízos no Twitter







“As pessoas podem achar o que quiserem, isso não muda o que você é! Obs.: Abaixar a cabeça só pra orar.” Neymar, camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, em post divulgado nas redes sociais, depois de ter seu nome envolvido em supostos conflitos entre jogadores sul-americanos que atuam no time francês e diante de rumores de que sua mãe e sua irmã seriam contra o recém-reatado namoro com a atriz Bruna Marquezine







Pelé durante cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca, no Rio – 15/01/2018 (Mauro Pimentel/AFP) “Deus me deu essa chuteira nova.” Pelé, que é Pelé, referindo-se, bem-humorado, ao andador que usou na festa do campeonato estadual do Rio, do qual foi anunciado embaixador







