SobeDesce: os altos e baixos da semana

SOBE

Joe Biden

A aprovação do presidente dos Estados Unidos subiu para 61%. Boa parte disso se deve ao sucesso de sua gestão no combate à Covid-19.

Forças armadas

Mais de 30% dos brasileiros apontam a instituição como a mais confiável do país, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O Congresso ficou em último lugar do ranking.

Varejo

O comércio no Brasil deu sinais de recuperação, com crescimento de quase 50% de vendas no Dia das Mães, de acordo com estudo da Cielo.

DESCE

Ciro Gomes

O pré-candidato do PDT à Presidência foi condenado a indenizar em 100 000 reais o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira por ofensas nas redes.

Air France e Airbus

As empresas serão julgadas na França pelo acidente do voo Rio-Paris que caiu no Oceano Atlântico em 2009 e matou 228 pessoas.

Joss Whedon

A imagem do superdiretor ficou arranhada depois de acusações por comportamento abusivo dele no set do filme Liga da Justiça.

Publicado em VEJA de 19 de maio de 2021, edição nº 2738