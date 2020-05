SobeDesce: o que esteve em alta ou em baixa na semana

SOBE

Magalu

Puxado pela alta do comércio eletrônico, o valor de mercado da empresa na bolsa ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 bilhões de reais.

Biscoitos Globo

Os salgados de polvilho muito populares nas praias do Rio serão vendidos agora por aplicativo criado pela Ambev, com lucro revertido para os ambulantes.

Motor homes

Os trailers viraram alternativa para famílias que desejam viajar com segurança depois de meses de isolamento social. Concessionárias desses veículos nos Estados Unidos registraram aumento de 30% em sua procura.

DESCE

Latam

Com a queda brutal na sua receita, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos na terça-feira 26.

Disney

Em conjunto com a CBS, a empresa é acusada de encobrir assédio sexual no set da série Criminal Minds durante catorze anos.

Santander

O Conar suspendeu a nova campanha do banco por entender que ela depreciava jornais e bancas. As peças publicitárias criadas para divulgar o serviço de microcrédito para as bancas diziam que jornal servia “para catar sujeira de bicho de estimação”.

Publicado em VEJA de 3 de junho de 2020, edição nº 2689