SobeDesce: das festas on-line a Flávio Bolsonaro

SOBE

Festas on-line

Em meio ao período de isolamento forçado, celebrações de aniversário e cervejadas universitárias começaram a bombar nos ambientes virtuais.

Fina Estampa

A reprise da novela da Globo foi uma das melhores estreias no horário das 9 nos últimos sete anos.

Telemedicina

O Ministério da Saúde liberou serviços desse tipo durante a pandemia do novo coronavírus. As ações incluem atendimento pré-clínico, assistencial, consultas, monitoramentos e diagnósticos.

DESCE

Sandra Inês Rusciolelli

Flagrada pela PF ao receber propina de 250 000 reais, a desembargadora baiana foi presa na quinta fase da Operação Faroeste.

Flávio Bolsonaro

A Justiça do Rio de Janeiro revogou a suspensão da investigação sobre as supostas “rachadinhas” no gabinete do filho do presidente, na época em que era deputado estadual.

José Loreto

O ator virou destaque negativo nas redes sociais durante a crise da saúde. Ele faz parte do grupo de risco por ser diabético e foi flagrado no último dia 24 na praia da Barra da Tijuca trocando beijos com a DJ Bruna Lennon.

Publicado em VEJA de 1 de abril de 2020, edição nº 2680