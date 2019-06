SOBE

Turismo nuclear

Chernobyl, minissérie da HBO sobre o desastre da usina nuclear na Ucrânia, há 33 anos, incrementou o turismo na região. Uma agência de viagens notou aumento de 40% nas reservas.

Jay-Z

O maridão de Beyoncé tornou-se o primeiro rapper a amealhar uma fortuna de 1 bilhão de dólares, segundo a revista Forbes. Como empresário, Jay-Z é responsável pela plataforma de streaming Tidal, entre outros negócios.

Denise Pires

A médica e professora foi nomeada, na segunda-feira 3, como reitora da UFRJ. É a primeira mulher a ocupar o cargo.

DESCE

Vacinação obrigatória

Sete das oito vacinas do calendário básico brasileiro para bebês não atingiram o nível esperado de imunização do público-alvo no ano passado, revelou o Ministério da Saúde. Apenas a BCG chegou ao patamar mínimo de 90%.

Concurseiros

No Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que o governo não fará concursos públicos, pois houve inchaço do quadro nas gestões anteriores.

Economia italiana

A União Europeia recomendou a abertura de processo para analisar o déficit da Itália, o segundo país mais endividado do bloco.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2019, edição nº 2638