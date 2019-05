SOBE

Lionel Messi

O craque marcou o 600º gol pelo Barcelona na quarta 1º, exatos catorze anos depois de ter feito o primeiro gol pelo clube.

Insulina em cápsula

Pesquisadores do MIT criaram uma cápsula com insulina que tem chance de resolver o problema de absorção do medicamento existente nas versões anteriores. Os testes com humanos começam em breve.

Lobby do câncer

Apesar de o amianto ser cancerígeno e estar banido no mundo rico, um grupo de senadores, liderado por Davi Alcolumbre, quer que o STF reverta a decisão, de 2017, que proibiu a extração do mineral em todo o país.

DESCE

Michel Temer

É penta: o ex-presidente se tornou réu pela quinta vez, por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo um decreto sobre o setor portuário.

Game of Thrones

A batalha épica no terceiro episódio da série foi prejudicada pela imagem escura. Foi um erro técnico da transmissão da HBO, diz o diretor de fotografia.

“Literalmente”

O advérbio de modo mais maltratado da língua portuguesa apareceu em um tuíte de Carlos Bolsonaro, que disse estar “literalmente” se matando para melhorar a comunicação do presidente. Carlos segue vivo.

Publicado em VEJA de 8 de maio de 2019, edição nº 2633