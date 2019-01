SOBE

Netflix

A empresa fez história ao conquistar quinze indicações ao Oscar para produções de streaming — o filme Roma à frente, concorrendo a dez estatuetas.

“Samba”

A USP descobriu uma molécula que auxilia no tratamento da insuficiência cardíaca, batizada de “samba” por manter o compasso dos batimentos do coração.

McDonald’s

Paulo Camargo, presidente da divisão brasileira da marca, diz que vai acelerar a expansão no país. A empresa mostra-se mais segura com a macroeconomia do Brasil e espera um aumento de 20% no número de funcionários.

DESCE

Frango brasileiro

Maior importadora da carne da ave produzida no Brasil, a Arábia Saudita suspendeu a compra de cinco frigoríficos nacionais.

Trans de farda

A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou, por 5 votos a 4, a validade da medida do governo de Donald Trump que veta a presença de transgêneros no Exército americano.

Chris Brown

Dez anos depois de agredir a então namorada Rihanna, o rapper foi preso por suspeita de estupro na França. Na companhia de um amigo e de seu segurança, Brown teria atacado a vítima após noitada em uma boate.

Publicado em VEJA de 30 de janeiro de 2019, edição nº 2619