SOBE Decasséguis

Quase triplicou o número de brasileiros que emigraram para o Japão entre 2014 e 2016, segundo o consulado do país em São Paulo. Até 2014, eram 4 500 vistos por ano. Em 2016, foram 11 500 Château Margaux

Quase falida e arrematada por uma família grega por 16 milhões de dólares, em 1977, a vinícola francesa de tintos bordeaux acaba de ser vendida pelo mesmo clã por 1 bilhão de dólares Gravata vermelha

Em dúvida sobre que gravata usar no evento do Lide, em Nova York — vermelha ou azul —, Sergio Moro disse à plateia que, símbolos à parte, preferia a primeira /> DESCE Bons pagadores

Os endividados no Brasil somam, hoje, um recorde de 61,2 milhões, segundo a Serasa. A principal razão é a inadimplência no cartão de crédito Cranberry

O departamento de saúde do Reino Unido acaba de pôr por terra a célebre crença de que o consumo de cranberry previne a infecção urinária. Segundo o governo britânico, não há evidências desse efeito Ressaca

Pesquisadores da Universidade da Califórnia desenvolveram um medicamento, testado em ratos, que rompe as moléculas de álcool e atenua as dores pós-bebedeira Publicado em VEJA de 23 de maio de 2018, edição nº 2583