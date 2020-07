Leitor: as mensagens da semana

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa

– Fernando Collor (entrevista de Páginas Amarelas)

– Imagem da Semana (vacina)

– Angela Merkel

– Zoológicos

– Primeira Pessoa (Emílio Figueira)

“CANCELAMENTO”

Sou a favor de cancelar os canceladores (“Supremo Tribunal Virtual”, 29 de julho).

Glayson Castro

Belém, PA (via Facebook)

O fim da liberdade está próximo. O tal do cancelamento é a ditadura dos idiotas.

Fábio dos Santos Silva

Londrina, PR (via Facebook)

Sempre houve o cancelamento. As redes sociais só o tornaram muito mais visível.

Oswaldo Filho

São Paulo, SP (via Facebook)

É fruto da hipocrisia do movimento politicamente correto, alimentado por uma geração de pessoas frustradas.

Thiago Nascimento

São Paulo, SP (via Instagram)

Queria ser cancelada como a Anitta, que está no topo das paradas de sucesso do Spotify.

Kelly Hora

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

FERNANDO COLLOR DE MELLO

Só mesmo no Brasil um sujeito como Fernando Collor ainda consegue estar no cotidiano da política (“Eu já vi esse filme”, entrevista de Páginas Amarelas, 29 de julho).

Danielle Silveira

São Paulo, SP (via Instagram)

Olha quem está falando.

Dirce Bravo Martins

São Paulo, SP (via Instagram)

É o sujo falando do mal lavado. Só no Brasil mesmo.

Ingrid Hass

Chapecó, SC (via Instagram)

VACINA

Gratidão à ciência, à “balbúrdia” das faculdades públicas e aos voluntários que receberam as primeiras doses para testar a vacina contra a Covid-19 (“O Brasil no coração da sonhada vacina”, Imagem da Semana, 29 de julho).

Danielle Morais

São Paulo, SP (via Instagram)

EUROPA

Na Alemanha, o liberalismo econômico levou o país a um desenvolvimento extraordinário. Já aqui o conservadorismo está nos levando ao abismo (“Uma mãe generosa”, 29 de julho).

Renato Simon

Rio do Sul, SC (via Facebook)

Angela Merkel é a única grande estadista da atualidade.

José Corpo

Araraquara, SP (via Facebook)

A Alemanha sempre Alemanha. Disciplina acima de tudo.

Deberson Santos

São Luís, MA (via Facebook)

PRIMEIRA PESSOA

Continua após a publicidade

Parabéns, Emílio Figueira (“Inclusão é convivência”, Primeira Pessoa, 29 de julho). Cada vez mais o mundo é pequeno para a exclusão. E deve ser assim mesmo, somos iguais em nossas diferenças.

Geovânia Freitas

Recife, PE (via Facebook)

Parabéns pelo sopro de vida que Deus lhe deu, pelas qualidades, amor, persistência e sabedoria — e por ter nascido na família certa. Vida longa.

Nair Neves

São Paulo, SP (via Facebook)

ZOOLÓGICOS

Há zoológicos e zoológicos. Nos bons, os animais são muitíssimos bem tratados e alimentados. Os recintos imitam seus hábitats, os predadores são isolados. Há veterinários o tempo todo, permanentemente atentos. A exibição ao público é apenas um modo de dinheiro, e não o objetivo final. (“A extinção dos zoológicos”, 29 de julho).

Cidinha Melo

São Paulo, SP (via Facebook)

Muitos animais só escaparam da extinção porque foram muito bem acompanhados e se reproduziram em zoológicos. Se estivessem livres, em “santuários”, teriam sido caçados e mortos.

Ilmar Alba

Marechal Cândido Rondon, PR (via Facebook)

SUPERCOMPUTADOR

A guerra tecnológica entre Estados Unidos, China e Japão trará benefícios para a humanidade (“Uma Netflix em um segundo”, 29 de julho).

Ricardo Cléo

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

“Nunca vi uma atriz tão dedicada a um personagem.” (“Sexo ainda é tabu”, Conversa, 29 de julho).

Walter Tenório Real

São Paulo, SP (via Instagram)

NOVELAS

Beijos, agora, depois da pandemia, só com máscara (“Spoiler: cenas da próxima TV”, 29 de julho).

Josué Barzilai Rosa

Joinville, SC

WALTER MERCADO

Me lembro vagamente do “ligue djá”, mas não tinha noção da influência e popularidade de Walter Mercado. Ao assistir ao documentário, me pareceu ter sido um ser humano interessantíssimo e do bem (“Muito além do laquê”, 29 de julho).

Maria Abreu

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

Publicado em VEJA de 5 de agosto de 2020, edição nº 2698