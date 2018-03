O drama do fim de uma espécie

No Tinder, o aplicativo de relacionamentos românticos, para o qual entrara em abril do ano passado, Sudan buscava mesmo era algum dinheirinho para sobreviver, mais do que uma fêmea. Orgulhava-se, pimpão, de sua excepcionalidade. “Sou único. Sério, sou o último macho de rinoceronte-branco no planeta Terra. Não quero me gabar, mas o destino da minha espécie depende de mim. Tenho um bom desempenho sob pressão. Gosto de comer mato e relaxar na lama. Sem problemas, 1,80 metro de altura e 2 toneladas, se você não se importa.” A campanha, promovida pela organização ambiental Ol Pejeta Conservancy, do Quênia, onde vivia o mamífero, pretendia angariar 9 milhões de dólares para pesquisas de reprodução assistida que pudessem levar a gestações a partir do sêmen guardado do bicho e, em última instância, salvar a espécie.

Sudan era de fato o derradeiro exemplar, tal como postou nas redes sociais. A campanha arrecadou o montante de que precisava, mas Sudan morreu na segunda-feira 19, aos 45 anos. Tinha uma violenta infecção na pata traseira direita. Heroico, sobreviveu à extinção de sua turma, no fim dos anos 70, assassinada por caçadores de chifres (300 000 dólares, valor inflacionado pelas supostas propriedades curativas e afrodisíacas do marfim). Passou um tempo no zoológico de Praga e, no fim da vida, retornou para a África. Deixou uma filha, Najin, e uma neta, Fatu. O único caminho de salvação dos rinocerontes-brancos será a inseminação dessas duas fêmeas com o esperma colhido de Sudan, missão hoje cientificamente improvável. A primeira vítima Elaine Herzberg - De bicicleta, ela foi atingida pelo carro autônomo (Reprodução/Facebook)

No futuro, quando se contar a história dos carros autônomos, o SUV Volvo modelo XC90, de propriedade da Uber, e a americana Elaine Herzberg, de 49 anos, farão parte de uma mesma triste data. No domingo 18, em Tempe, no Arizona, o veículo sem motorista atropelou Elaine, que seguia de bicicleta e morreu. Havia um ser humano no interior do automóvel, para assumir o volante em situação de perigo, mas não deu tempo — e o teste virou tragédia. Baixa iluminação da rua, velocidade de 60 quilômetros por hora do Volvo e uma manobra abrupta da ciclista, tudo somado culminou na colisão fatal. As questões éticas brotaram rapidamente. “De quem será a responsabilidade de acidentes como o de domingo? Da empresa fabricante, do dono do veículo ou da tecnologia?”, indaga o advogado Enrico Roberto, pesquisador da USP. Convém não ser injusto com a novidade. Todos os dias, apenas nos Estados Unidos, 110 pessoas morrem no trânsito. No Brasil são 102 mortes diárias. Um olhar para o passado ajuda a entender que qualquer invenção sofre de dores do parto. No fim do século XIX, uma lei britânica — a Red Flag Law — exigia que todo carro tivesse à sua frente uma pessoa carregando uma bandeira vermelha para avisar os transeuntes da perigosa máquina.