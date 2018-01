MORRERAM France Gall Cantora francesa, gravou música polêmica e ganhou status de musa nos anos 60 e 70 (Pierre Verdy/AFP) Jerry Van Dyke - Famoso por seus papéis em séries televisivas nos EUA (John Springer Collection/Corbis/Getty Images) Jerry van Dyke, comediante americano. Ficou conhecido por seu papel na série de TV Coach (1989-1997). Nascido em Danville, em Illinois, era o irmão caçula do ator Dick van Dyke, que esteve em filmes marcantes como Mary Poppins (1964). Seguindo os passos dele, estreou na televisão na série G.E. True, em 1962, e, no mesmo ano, participou do programa The Dick van Dyke Show. Pelo trabalho em Coach, recebeu quatro indicações ao prêmio Emmy de melhor ator coadjuvante. Em 2015, sofreu um acidente de carro que deixou sua saúde fragilizada. Dia 5, aos 86 anos, no Arkansas. Publicado em VEJA de 17 de janeiro de 2017, edição nº 2565

