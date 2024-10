Nova pesquisa Datafolha na última semana da disputa em São Paulo; quando sai?

As eleições municipais estão chegando na reta final! Em São Paulo, as pesquisas eleitorais apontam um favoritismo do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) contra o seu opositor Guilherme Boulos (PSOL). Essa é a última semana para Boulos tentar mudar o cenário da votação, já que a eleição vai ocorrer no próximo domingo (27).

A próxima pesquisa Datafolha vai ser o termômetro dos últimos dias das campanhas, para saber se a tentativa de virada do candidato do PSOL está dando certo ou não. O próximo debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 25, às 22 horas, na TV Globo.

Quando sai o resultado da próxima pesquisa Datafolha?

A próxima pesquisa Datafolha das intenções de voto no segundo turno da eleição municipal em São Paulo vai ser divulgada na próxima quinta-feira, dia 24, sem hora definida.

A pesquisa do Datafolha vai entrevistar 2.052 eleitores, o maior número até o momento.

Quando sai o resultado da próxima pesquisa Quaest?

A Quaest vai divulgar a pesquisa de intenção de votos no dia anterior do Datafolha, na quarta-feira, dia 23. A empresa vai entrevistar 2.004 mil eleitores.

Qual foi o resultado da última pesquisa Datafolha?

A última pesquisa Datafolha foi divulgada na quinta-feira, 17, e apontou Ricardo Nunes (MDB) com 51% das intenções de voto contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nunes perdeu quatro pontos, mas os votos não foram para Boulos. A margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi a primeira do instituto depois do apagão que atingiu a capital paulista no dia 11, afetando mais de 3 milhões de pessoas. Apesar do tema ser recorrente nas campanhas, principalmente por parte de Guilherme Boulos, a pesquisa mostrou que a falta de energia elétrica não alterou as intenções de votos de um candidato para outro de forma considerável.