Datafolha: Após apagão, Nunes cai 4 pontos, mas votos não vão para Boulos

Após o apagão que atingiu a capital paulista desde a sexta-feira, 11, e afetou 3,1 milhões de pessoas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) caiu quatro pontos percentuais na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mas continua na frente no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 51% das intenções de voto, contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL).

Na rodada anterior, divulgada há uma semana, Nunes tinha 55% e Boulos possuía os mesmos 33%. A oscilação negativa do prefeito, no entanto, não representou uma transferência de votos para o adversário — eles migraram para brancos ou nulos, que foram de 10% para 14%. Os indecisos são 2%.

A variação negativa de Nunes ocorreu no limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento também mostra que o apagão não afetou a rejeição do prefeito, que oscilou de 37% para 35%. A de Boulos caiu de 58% para 56%.

Nos últimos dias, a falta de energia na capital virou o principal tema da campanha. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas após a tempestade da noite de sexta-feira. Nos debates e em publicações nas redes sociais, o candidato do PSOL jogou a crise no colo de Nunes, alegando que a prefeitura não fez a poda das árvores na cidade. O prefeito, por sua vez, culpou a Enel e o governo federal.

A pesquisa aponta que cresceu de 4% para 8% o número de eleitores de Pablo Marçal (PRTB) que vão optar por Boulos no segundo turno. No caso de Nunes, essa fatia caiu de 84% para 77%. Pelo menos 82% dos eleitores de Tabata Amaral (PSB) vão votar no candidato do PSOL, e 27% no prefeito.

Nunes tem ainda 83% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e 26% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boulos tem o respaldo de 65% dos apoiadores do petista, e apenas 5% do ex-presidente. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores nos dias 15 e 16 de outubro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-05561/2024.