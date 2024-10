Debate da Globo no segundo turno: data, horário e expectativas

O fim do segundo turno está se aproximando e com ele as expectativas para o último debate antes das eleições vai aumentando. Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão estar frente a frente nos Estúdios da TV Globo na próxima sexta-feira, dia 25.

O debate terá quatro blocos. No primeiro o tema vai ser livre, com duração de 20 minutos. O segundo bloco também vai ter duração de 20 minutos, desta vez com dois temas determinados, que os candidatos terão 10 minutos para debater cada um deles, ou seja, 5 minutos para cada candidato. O terceiro bloco volta a ser de tema livre, também com duração de 20 minutos. O quarto bloco será semelhante ao segundo, com temas determinados e 10 minutos para debaterem cada um deles. Não poderá haver repetição de temas. No final do quarto bloco os candidatos poderão fazer as suas considerações finais.

Quando será o debate da TV Globo em São Paulo do segundo turno?

O último debate do segundo turno das eleições será exibido pela TV Globo e pela GloboNews na próxima sexta-feira, dia 25, logo após a novela Mania de Você.

Quando sai o resultado da próxima pesquisa Datafolha?

A próxima pesquisa Datafolha das intenções de voto no segundo turno da eleição municipal em São Paulo vai ser divulgada amanhã, dia 24, por volta das 16h.

A pesquisa do Datafolha vai entrevistar 2.052 eleitores, o maior número até o momento.

Qual foi o resultado da última pesquisa Datafolha?

A última pesquisa Datafolha foi divulgada na quinta-feira 17 e apontou Ricardo Nunes (MDB) com 51% das intenções de voto contra 33% de Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nunes perdeu 4 pontos, mas os votos não foram para Boulos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi a primeira do instituto depois do apagão que atingiu a capital paulista no dia 11, afetando mais de 3 milhões de pessoas. Apesar de o tema ser recorrente nas campanhas, principalmente por parte de Guilherme Boulos, a pesquisa mostrou que a falta de energia elétrica não alterou as intenções de votos de um candidato para outro de forma considerável.