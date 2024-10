Dezoito marcas de creatina são reprovadas pela Abenutri em 2024; veja lista

A Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) reprovou 18 marcas de creatina comercializadas no mercado, conforme o laudo de 2024, divulgado nesta quinta-feira, 10, pela entidade. Na comparação com 2023, desta vez 21% das marcas reprovadas anteriormente foram aprovadas nesta edição da análise. Veja lista mais abaixo.

O estudo da associação comparou as informações constantes no rótulo dos produtos com o respectivo conteúdo das suas embalagens. No total, foram 88 produtos verificados.

O dado mais interessante do laudo foi a constatação de que dez marcas, fabricadas por quatro empresas, não continham nenhum grama de creatina no produto. Nesta situação, uma empresa fabrica sozinha cinco das dez marcas reprovadas.

Conforme a legislação, é permitida uma variação de até 20% entre a indicação da quantidade de creatina e sua presença efetiva no produto comercializado. Com tal critério — presença ou não de creatina no produto comercializado —, o laudo é dividido em cinco categorias: de 0% a 5%, 5,1% a 10%, 10,1% a 20%, -100% e -21% a 99%.

No primeiro caso (0% a 5%) foram 48 marcas aprovadas. Nas categorias seguintes (5,1% a 10% e 10,1% a 20%) foram 13 marcas aprovadas.

Os fabricantes SUPLEY (das marcas Probiotica e Max Titanium), BRG (Integralmédica e Darkness) Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition entraram com medidas judiciais contra a divulgação dos resultados.

Veja a lista de todas as marcas analisadas, aprovadas e reprovadas:

REGULARES/APROVADOS: 0% a 5%

Absolut Nutrition: Creatina 100% Pure

ADAPTOGEN: CREATINE

ADAPTOGEN: CREATINE SUPER

ADAPTOGEN: HD CRET

AST Sports Science: MICRONIZED CREATINE

Atlhetica Nutrition: 100% Creatine Flavour

BLACK SKULL: CREATOR

BLACK SKULL: CREATINE

BLACK SKULL: Creatine Turbo

BODY SHAPE: CREATINA PURA 200 g

BRUTHAL SPORTS: CREATINA

CELLGENIX: GERMAN CREATINE

DARK LAB: CREATINE

Elemento Puro: Creadop Creapure

ELEVA NUTRITION: CREATINA

Equaliv: Creatina Creapure

Espartanos: Creatina 100% Pure

Euro Nutry: Creatine Powder 100%

Extreme Action: CREATINE

EXTREME NUTRITION: 100% Creatina

Fisio Nutri: Strong Creatine 100% Pure

FTW: CREATINA monohidratada

GROWTH SUP: Monohidratada Creatine

HEALTH LABS: CREATINA GOURMET

Iridium Labs: Atlas Creatina

LEADER NUTRITION: CREATINE MICRONIZED

NEW MILLEN: CREATINE ATP

NEW NUTRITION: CREATINA

NITRO MAX: MAX CREATINA

NUTRATA: CREATINE CREAPURE

OPTIMUM NUTRITION: MICRONIZED CREATINE

Pro Corps: Creatine

PRO HEALTHY: CREATINE MICRONIZED

Pura Vida: Creatina Premium

QNT Move: CREATINE

R74 PREMIUM: CREATINA 100% PURA

SHAPE NUTRITION: 100% CREATINE PURE

SMART FIT SUPPS: CREATINA SMART

SMART FIT SUPPS: CREATINA 100% PURA

SOLDIERS NUTRITION: CREATINA

TOP WAY: CREATINA

UNDERLABS: CREATINE FUZE

UNIVERSAL: CREATINE

Venom Labs: Pure Creatina Monohydrate

VITAFOR: Creatine

Vitamax Nutrition: Creatina 100% Pura

X Pro Nutrition: Kreat

ZUPLER: CREATINE

REGULARES/APROVADOS: 5,1% a 10%

+MU: CREATINA MONOHIDRATADA

CANIBAL INC.: CREATINA PLUS

Evorox Nutrition: Evo Creatine

NUTREX RESEARCH: CREATINE DRIVE

SHARK PRO: ENERGY CREATINA

REGULARES/APROVADOS: 10,1% a 20%

Demons Lab: Creature Evolution

HARDCORE SPORTS NUTRITION: CREATINA

PROFIT LAB: CREATINE POWER

RED: BRUTAL CREATINE

SYNTHESIZE: CREATINA POWDER

Vitamax Nutrition: Creatine Booster

BRN FOODS: PREMIUM CREATINA

Demons Lab: Creature 100% PURE

IRREGULARES/REPROVADOS: -100%

AGE: Creatine Monohidratada

Cellucor: Creatin

Dymatrix Nutrition: Creatina Monohidrate

GENERIC LABS: Creatina Monohidratada

IMPURE NUTRITION: CREATINA

INTLAB: Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition: Creatina Monohidratada

Muscle Pharm: Creatine

NFT Nutrition: Creatina 100% Pura

TRIBE NUTRITION: Creatina Monohidratada

IRREGULARES/REPROVADOS: -21% a 99%

Dark Dragon: Crea Delite

Demons Lab: Creature

EVOLUTION NUT.: Creawell

Melius Nutrition: CREATINA 100%

MUSCLE FULL: CREATINA

PROSIZE: creatine

SCI NUTRITION: CREATINA PURA

Wise Health: CREATINE MONOHYDRATE

(Com Agência Brasil)