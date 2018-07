Como parte das comemorações dos cinquenta anos que completará em setembro, VEJA começa nesta edição a publicar uma série de reportagens sobre dez setores da economia brasileira. O primeiro capítulo, cuja capa está reproduzida ao lado, é sobre a telefonia no Brasil e no mundo. Suas quinze páginas trazem reportagens sobre o passado, o presente e o futuro da telefonia, bem como um artigo de Fabricio Bloisi, fundador de uma das maiores desenvolvedoras de aplicativos do mundo, e uma entrevista originalíssima com Graham Bell, o inventor do telefone, feita com base em seus artigos e textos a seu respeito.

O material junta-se à série de perfis que VEJA vem publicando sobre cidadãos que se destacaram como agentes de mudança na sociedade brasileira. Nesta edição, a revista apresenta o perfil de Katiana Pena, indicada ao Prêmio VEJA-se na categoria Cultura. Com uma notável biografia de superação, Katiana é fundadora de um instituto filantrópico de dança num dos bairros mais violentos de Fortaleza. A cerimônia de entrega do prêmio aos vencedores será realizada em novembro, em São Paulo.

Desta semana em diante, o site de VEJA também passa a oferecer aos internautas uma página sobre o aniversário da revista. No endereço abr.ai/veja50, pode-se encontrar uma linha do tempo que registra os acontecimentos mais marcantes de nossa história — das primeiras edições censuradas pela ditadura militar às inovações da era da internet. Além disso, vídeos mostram curiosidades sobre o cardápio editorial de VEJA, como as personalidades mais entrevistadas na seção das Páginas Amarelas, e as mais memoráveis fotos e frases.

As produções especiais de VEJA, assim como a edição semanal da revista, contam com a presença de publicidades diversas, como o leitor pode observar. A série que estreia nesta edição, por exemplo, é apresentada pela Embratel, gigante do setor de telecomunicações. Sobre isso, cabe uma palavra. VEJA é sustentada pelos leitores, que assinam a revista ou a compram na banca, bem como pelos anunciantes que escolhem aparecer em nossas páginas. A relação virtuosa de confiança, mantida por leitores e anunciantes, é a melhor garantia de independência editorial da revista e, ao mesmo tempo, testemunho de sua relevância.

•••

José Francisco Botelho é um dos colunistas de VEJA que escrevem sobre a área cultural. Seus textos são publicados a cada quatro semanas. Especialista em Shakespeare, Botelho tem uma pena elegantemente afiada, capaz de cortar sem deixar sangue. Nesta semana, sua coluna traz uma pérola certeira sobre o momento de intolerância e radicalismo que o Brasil atravessa: “Quando a patologia do sectarismo elimina outros laços pessoais e corrói a própria ideia de um destino comum, a devastação das almas procria monstros”. O texto está na página 111.

