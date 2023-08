Igreja Cristã Maranata une russos e ucranianos pela palavra de Deus

Já são mais de cinco décadas dedicadas levando a palavra religiosa a cada vez mais brasileiros. E, ainda assim, o contínuo crescimento da Igreja Cristã Maranata é motivo de muita gratidão dos pastores da instituição. Hoje, são mais de 4 mil locais de culto em todo o Brasil, que têm como objetivo levar o evangelho e colocar em prática todos os ensinamentos da Bíblia. Mas você sabia que desde sua fundação, em 1968, em Vila Velha (ES), a ICM foi além das fronteiras e chegou aos cinco continentes da Terra, em quase 100 países?

Por isso, a Igreja Cristã Maranata realiza um intenso trabalho de intercâmbio com pastores e igrejas de todo o mundo. “Todo ano, três grupos de pastores estrangeiros vêm ao Brasil conhecer nosso trabalho, em busca da nossa experiência de mais de 50 anos vivenciando na prática a doutrina da Bíblia”, explica o pastor Alexandre Gueiros, sobre a iniciativa que teve início 22 anos atrás.

Intercâmbio entre países

Um grupo de pastores brasileiros, uma vez por ano, visita outros países para compartilhar doutrinas da igreja e realizar um seminário. Além disso, a internet se tornou uma importante ferramenta, com reuniões quase que diárias com grupos de pastores de todo o mundo.

Em agosto, um desses grupos de pastores desembarcou no Brasil. O grupo é composto por três russos, um ucraniano e um armênio, e foi recebido de braços abertos pela ICM. E o conflito que ocorre naquela região, não estremeceu a relação entre eles, muito pelo contrário. “Os pastores russos estão orando pelo povo ucraniano e o pastor ucraniano está rezando pelo povo russo”, relatou o Pastor Alexandre, destacando sua união e convivência harmônica. De acordo com ele, esse é um dos poderosos e belos efeitos do evangelho de Jesus: promover o entendimento entre povos e pessoas. Entre os dias 16 e 25, o grupo compareceu a reuniões de pastores brasileiros e participou de um seminário em que a Igreja Maranata compartilhou o entendimento e a vivência das doutrinas da Bíblia.

Experiência em terras brasileiras

Falando em nome do grupo, o pastor Sevak Tevosian, armênio radicado na Rússia, disse estar maravilhado com a jornada. “Sabia que encontraria algo grandioso, mas o trabalho que o Espírito Santo faz aqui superou qualquer expectativa minha”, disse. Ele também agradeceu a acolhida da ICM. “Recebemos muito amor e carinho e tivemos aulas preciosas sobre a Bíblia. Fizemos muitas anotações, vamos estudar e aplicar esse conhecimento em nossas Igrejas. E, se no futuro eu tiver o privilégio de voltar aqui, certamente isso será um presente de Deus.”

