A maior igreja em voluntários do brasil

Fundada em 1968, em Vila Velha, no Espírito Santo, a Igreja Cristã Maranata (ICM) marca presença em mais de 100 países, ocupando todos os continentes – com mais de 5.000 templos só no Brasil. Um de seus diferenciais é o senso de comunidade que a instituição leva para os lugares que ocupa.

Prova disso é sua forte atuação em trabalhos de voluntariado, realizados pelos fiéis em prol de uma causa maior: o evangelho eterno de Cristo. “Se você é membro da igreja e faz a limpeza de uma sala, você não recebeu nada, mas fez por amor à causa. Isso faz bem à alma”, afirma Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata.

Esse se tornou, inclusive, um dos pilares da ICM. E até os pastores fazem parte dessa cultura. Durante o período em que cuidam da igreja, não recebem nenhuma remuneração – por viverem uma experiência de gratidão. “Nós entendemos que o ministério não é profissão, é um projeto de fé”, ressalta o presidente.

Comunidade voluntária

Com mais de 5 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, além de 90 Maanains, a manutenção e os cuidados dos espaços são voluntários. Segundo o pastor Josias Júnior, gerente de Comunicação da ICM, os membros da igreja, por natureza, já são voluntários. “Os fi éis já se percebem como devedores a Deus e por isso separam uma parte do seu tempo para o voluntariado.”, diz.

Outras formas de fé também se baseiam no trabalho social que ajuda as comunidades locais. É o caso dos projetos “Missão Amazônia” e “Missão Sertão” que levam acesso à saúde básica para regiões remotas do país, como conta o Pastor Amadeu Loureiro Lopes, que também é médico e membro da Associação Médica Brasileira (AMB).

Continua após a publicidade

Levar saúde e o evangelho para todos

Os projetos sociais fazem parte da Missão Internacional Cristã Maranata. Para o Pastor João Cidade, responsável pela organização dos projetos, as missões e mutirões são ações sociais e evangelistas. “Atendimento médico, acesso à saúde e a medicamentos amenizam a situação de urgência, porém o que muda a alma é o evangelho”.

Juntos, os projetos somam mais de 17 mil pacientes atendidos, 25 mil procedimentos realizados e 32 mil doses de medicamentos distribuídos, com o apoio de mais de 200 profissionais da área da saúde e mais de 500 voluntários.

Os voluntários das missões e profissionais da saúde envolvidos no projeto custeiam a sua própria viagem. E, na base do projeto, a Missão Internacional Cristã Maranata assume os custos de hospedagem, locomoção e alimentação – em parceria com as prefeituras locais.

Continua após a publicidade