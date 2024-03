A igreja que não pede dinheiro durante os cultos

Uma prática comum das igrejas no Brasil é a cobrança de dízimo e ofertas durante os cultos. A ICM, porém, mudou o conceito entre fé e monetização. Para Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, a prática precisa acontecer pela fé e não pelo pedido dos pastores. “Você quer dizer que tem fé, então coloca a mão no bolso. A bíblia diz que o que não é pela fé, é pecado, isso é muito claro”, diz.

Existem mais de 70 versículos na Bíblia que abordam a temática como mandamento divino e por isso a ICM acredita que a doação precisa acontecer de maneira voluntária. “Não pedimos dinheiro e ninguém tem as condições que temos hoje, condições de movimentar a obra no mundo inteiro, sem precisar pedir dinheiro pra ninguém, nem para a prefeitura”, ressalta.

Os pastores são, inclusive, proibidos de pedir dinheiro nos cultos. Somente membros das igrejas podem contribuir com dízimo e ninguém perde função na igreja porque não dá o dízimo. “Para nós, o dízimo é uma necessidade do ofertante de ser fiel a Deus e não da igreja. Toda a arrecadação, após a igreja local tirar suas despesas, vai para o Presbitério que é a administração central da igreja em Vila Velha-ES“.

Universo material e universo espiritual

A prática da ICM em dividir o universo material do espiritual é uma das novas formas de construir a obra de Deus. Para Gilson Sousa que atua como pastor na ICM desde 1980, algumas motivações são responsáveis por essa separação durante o culto. “A nossa prática está baseada em senso de comunidade, queremos contar com a fidelidade dos membros da igreja, por isso não fazemos coletas em cultos, para que não haja nada material durante a pregação, o foco é espiritual”.

Continua após a publicidade

A Igreja Cristã Maranata foi fundada em 1968, Vila Velha, no Espírito Santo e já conta com mais de 4 mil imóveis próprios no Brasil, fora os imóveis do exterior. Nenhum com financiamento, todos comprados à vista. “É o resultado da nossa fé, sem críticas às igrejas que agem diferente no que concerne à dízimos, pois é Bíblico o dízimo. Não nos consideramos uma igreja rica em termos materiais, mas nós realizamos um gesto apresentando a Deus e em retribuição a isso temos o suficiente para expandir. sua obra”, completa o presidente.

Doação e voluntariado

Além de separar a fé do dinheiro, um dos pilares da Igreja Cristã Maranata é a cultura do voluntariado. Segundo o Pastor Luiz Eugênio, CEO da igreja, o trabalho é baseado na fé, na gratidão e no evangelho eterno. Segundo ele, o que faz as pessoas se envolverem na doação do tempo delas é também a satisfação em ajudar as pessoas. “Temos fila de espera para fazer parte das equipes de voluntariado dos Maanains”.