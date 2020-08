Witzel vai a hospital, um dia depois de ser afastado

O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esteve no hospital Copa D’or na manhã deste sábado.

A assessoria de imprensa do governador informou que “Após ser atendido e passar por exames, foi diagnosticado com infecção, medicado e liberado em seguida, retornando para o Palácio Laranjeiras”.

À TV Globo, Witzel disse que se tratava de uma inflamação na próstata.

O governador afastado também recebeu a visita de um médico no Palácio das Laranjeiras, onde permanece mesmo depois de ter sido afastado do cargo por 180 dias, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Continua após a publicidade

Na sexta-feira, 28, a operação Tris In Idem, revelou o esquema de corrupção que ocorria no âmbito da Secretaria de Saúde do estado.