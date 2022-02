Veja Essa: Príncipe Andrew, Joaquim Barbosa e Barroso

“O príncipe Andrew lamenta sua associação com Epstein e admira a coragem de (Virginia) Giuffre e outras sobreviventes de agir em prol de si mesmas e das demais.”

Declaração que acompanha o anúncio de que o filho da rainha Elizabeth e a moça que o processa por estupro, facilitado pelo abusador Jeffrey Epstein, chegaram a um acordo financeiro. Ela vai receber, supostamente, 10 milhões de libras

“Continuo muito reticente em relação à política.”

Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF e eterno presidenciável, que se desfiliou do PSB e, “em princípio”, não será candidato este ano

“O Brasil, o que está sinalizando? No longo prazo, que o Brasil está tranquilo, está bem com esse projeto euroasiático russo chinês.”

Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores sempre atento a conjuminâncias diabólicas, condenando a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia

“A mensagem é: se quiserem manter sua situação legal, têm de se comportar bem, ficar caladas, não criticar nada, não analisar nada.”

Ernesto Medina, ex-reitor da Universidade Autônoma Nacional da Nicarágua, condenando a ameaça de Daniel Ortega de intervir nas faculdades — o último reduto de oposição ao governo — por supostas dívidas

“O ar tem mais capacidade de absorver a água do solo, da vegetação, das plantações, das florestas.”

Julie Cole, cientista do clima, comentando a descoberta de que o aquecimento global agravou a megasseca que assola o Sudoeste americano, a mais intensa em 1 200 anos

“Não sei bem o que é esse projeto.”

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, que ameaça suspender a atuação do aplicativo Telegram no país por se recusar a dificultar a divulgação de desinformação

“A autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas.”

Luana Piovani, atriz, explicando por que não deixou os três filhos aparecerem no BBB 22 em um vídeo para o pai, Pedro Scooby, que participa do reality show

“Não sou contra a vacina, mas sempre defendi a liberdade de escolher o que colocar dentro do meu corpo.”

Novak Djokovic, tenista campeão e negacionista de raiz que, por falta de imunização, foi banido do Aberto da Austrália e está disposto a “pagar o preço” de sacrificar outros torneios

“Falo todo dia com minha mãe, de 90 anos, na China e no fim de cada conversa ela diz: ‘Filho, eu te amo. É você que me mantém viva — mas não volte para cá’. ”

Ai Weiwei, artista chinês perseguido e torturado em seu país, que mora atualmente em Portugal

“Sou profundamente abortista. (…) Nós homens, aliás, temos pouco a dizer a respeito.”

Pedro Almodóvar, cineasta, para quem só a mulher deve decidir sobre seu corpo

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2022, edição nº 2777