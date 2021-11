Veja Essa: Gilson Machado, Eduardo Bolsonaro e Mourão

“A queimada da Amazônia é uma grande fake news.”

GILSON MACHADO, ministro do Turismo, fazendo coro com a vasta delegação brasileira — o presidente inclusive — que se empenhou em espalhar fake news sobre a floresta em Dubai

“Agora tem o MTST raiz e o MTST Nutella.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado (PSL-SP), criticando a foto de Wagner Moura comendo camarão em exibição de seu filme Marighella em acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Paulo

“Nosso rolé é socializar comida e moradia para todos. Camarão também.”

MTST, rebatendo que Moura degustava um “acarajé no prato” vendido a 20 reais no restaurante que doou marmitas ao evento

“Vamos baixar a bolinha. Vocês conhecem o presidente.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, tentando suavizar declarações que apontam para intervenção ideológica do governo na prova do Enem

“Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu na Alemanha pós-guerra.”

JOSÉ CARLOS BERNARDI, comentarista da Jovem Pan News. Ele pediu desculpas pelo “comentário infeliz” e disse que foi “mal-entendido”. A barbaridade dita é inaceitável

“Todos os dias são aplicadas seis vezes mais terceiras doses no mundo todo do que primeiras doses nos países pobres. É um escândalo.”

TEDROS ADHANOM, diretor da OMS, em campanha para priorizar a vacinação da população de baixa renda

“Acho que eu podia ter lidado melhor com a coisa.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, admitindo que sua decisão de passar a mão na cabeça de um parlamentar acusado de improbidade foi um tiro no pé. O ato desencadeou várias outras acusações e a aprovação do Partido Conservador despencou

“Ele fragilizou a Petrobras e mudaram, com essa ação dele, a política de preços.”

GLEISI HOFFMANn, presidente do PT, esticando demais a corda ao pôr na conta de Sergio Moro a alta dos combustíveis

“Transformar bandidos em heróis e atribuir a culpa a quem combateu o crime é estratégia para alterar verdades e inverter valores.”

SERGIO MORO, virtual candidato à Presidência, aproveitando a deixa

“Ainda falta uma semana e as previsões mudam, mas parece que vai ser aquela tempestade que paralisa aviões, trens e carros.”

CHAD MYERS, meteorologista, sobre o péssimo tempo na Costa Leste na semana de Ação de Graças, o feriado em que os americanos mais viajam

“Acho que vou passar o resto do dia chorando. O melhor dia da minha vida.”

BRITNEY SPEARS, cantora, diante da decisão da Justiça de livrá-la definitivamente da tutela do pai, Jamie, que há treze anos controlava todos os seus atos

“Mick Jagger ainda é o showman número 1 do rock. (…) Mas se você estiver passando na calçada e ouvir a banda dele tocando, vai pensar: ‘Que banda de pub mais medíocre’.”

ROGER DALTREY, vocalista do The Who, fazendo pouco dos Rolling Stones

“Para mim é evolução espiritual. E não sou espiritualmente evoluída nesse sentido.”

TAÍS ARAUJO, atriz, explicando que admira quem pratica o casamento aberto, mas não é o seu caso

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2021, edição nº 2765