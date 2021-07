Veja Essa: Príncipe Harry, Fernando Haddad e Paulo Coelho

“Não estou escrevendo como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei.”

HARRY, DUQUE DE SUSSEX, no anúncio da sua autobiografia, prometida para o fim do ano que vem e que já estremece os alicerces da família real britânica, de quem ele está afastado

“Aquele Congresso é um atraso de vida impressionante.”

FERNANDO HADDAD, ex-prefeito petista de São Paulo. O PT tem a maior bancada da Câmara, empatado com o PSL

“Ele vai passar como uma pedra nos rins. Com sofrimento, mas vai passar.”

PAULO COELHO, escritor e crítico do governo, antecipando o futuro de Jair Bolsonaro

“Para um alemão, alguém morrer por causa do clima é inimaginável.”

FRIEDERIKE OTTO, físico especializado em mudanças climáticas da Universidade de Oxford, sobre as inundações que mataram quase duas centenas de pessoas na Europa, a maior parte na Alemanha

“Onde você está? Preciso de sua ajuda agora. Minha vida está em perigo. Venha rápido.”

JOVENEL MOÏSE, presidente assassinado do Haiti, em telefonema para seu chefe de segurança no momento em que sua casa era invadida, segundo relato do jornal Miami Herald

“A porta de tela bate, o vestido de Mary balança.”

JON LANDAU, agente de Bruce Springsteen, pondo fim a uma polêmica de décadas sobre o verbo usado na abertura da música Thunder Road, de 1975: se o tal vestido balança (sways) ou ondula (waves)

Continua após a publicidade

“Tive tempo de refletir e olhar para a frente.”

NAOMI OSAKA, tenista campeã, que saiu um tempo de cena alegando depressão e desconforto com a imprensa. Depois de se recolher para “preservar a saúde mental, ela agora prepara a volta, representando o Japão na Olimpíada de Tóquio

“Eu chegava em casa tão dilacerada. Deve ser devastador uma mulher passar por isso.”

FLÁVIA ALESSANDRA, atriz que interpretou a personagem Helena, constantemente agredida pelo marido, na recém-encerrada novela Salve-se Quem Puder

“Como Ayrton disse, se você não aproveitar os espaços, está fazendo o que lá? É melhor nem correr mais.”

LEWIS HAMILTON, piloto de F1, apelando às lições de Senna para justificar uma batida que tirou Max Verstappen do GP da Inglaterra. Hamilton chegou em primeiro

“Podemos dizer que até que enfim eu consegui entrar na faculdade.”

EMICIDA, rapper paulista, ao aceitar o convite para assumir por três meses a residência artística do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal

“Outros países gostam de jogar de biquíni, principalmente na América do Sul.”

JESSICA ROCKSTROH, porta-voz da Federação Internacional de Handebol, que multou as dez atletas da seleção da Noruega por jogarem de short, em vez da peça minúscula do uniforme oficial (lateral de no máximo 10 centímetros).

Publicado em VEJA de 28 de julho de 2021, edição nº 2748