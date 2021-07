Veja Essa: William e Kate, Marco Aurélio Mello e Angélica

“Atuação incrível.”

DUQUE E DUQUESA DE CAMBRIDGE, elogiando no Twitter a vitória da seleção inglesa sobre a Alemanha nas quartas de final da Liga dos Campeões — a primeira em uma eliminatória desde a Copa de 1966. William e Kate levaram o príncipe George, 7 anos, ao jogo no Estádio de Wembley

“O ministro Gilmar ultrapassou todos os limites imagináveis na crítica ao meu desempenho, à minha vida de juiz.”

MARCO AURÉLIO MELLO, ministro do STF prestes a se aposentar, explicando por que deixou de ser amigo de Gilmar Mendes, limitando os contatos a questões profissionais

“O novo navio será o primeiro do gênero no mundo, refletindo a florescente condição do Reino Unido de grande e independente nação comercial e marítima.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, defendendo o muito criticado projeto de 200 milhões de libras para a construção de um novo iate Britannia não para uso da família real, mas para ser palco de negociações e assinatura de acordos pós-Brexit

“Nossos corações ficaram apertados quando vimos sua aparência emaciada. Todos os olhos se encheram de lágrimas.”

CIDADÃO NORTE-COREANO, comentando na TV estatal o visual mais magro de Kim Jong-un — atribuído ao trabalho incessante do Grande Líder para superar a crise econômica e a ameaça da Covid-19

“Devido a questões legais, não posso ainda fazer uma declaração formal e completa. Mas, muito rapidamente, quero dar meus pêsames à família.”

DEREK CHAUVIN, ex-policial que asfixiou o negro George Floyd pressionando o joelho em seu pescoço, no primeiro pronunciamento sobre o assunto. Ele foi julgado e condenado a 22 anos de prisão

“É a parte do dia que nos reservamos, quando acendemos velas, conversamos e desligamos o celular.”

JILL BIDEN, primeira-dama americana, revelando à Vogue que ela e o marido procuram jantar juntos todos os dias. Com apenas cinco meses de Casa Branca, ela é capa da revista — coisa que Melania Trump nunca foi

“Usem suas cabeças ou fiquem em casa.”

TONY MARTIN, ciclista alemão, o primeiro a cair quando um espectador agitou um cartaz na sua frente, provocando engarrafamento de atletas e bicicletas no chão em uma volta da Tour de France

“Só não entrevistei a Hebe porque a Globo na época não liberou. Olha que loucura. É a maior tristeza da minha vida.”

ANGÉLICA, apresentadora, que acaba de trocar a emissora por um contrato com a plataforma de streaming HBO Max

“Eu sou contra a vacina, mas, como quero viajar o mundo, vou tomar.”

FERNANDA VENTURINI, ex-jogadora de vôlei, que depois tentou voltar atrás: “Não foi o que eu quis dizer”

“Vou me vacinar, com certeza. Não que confie na vacina. Só confio em Deus.”

VALDEMIRO SANTIAGO, líder religioso, dando uma ajuda ao divino depois de perder o irmão para a Covid-19. Ele já vendeu semente de planta como cura para a doença

“É um momento de escape, de alívio (…), porque não aguento mais entrar na internet e ver só notícia ruim.”

PABLLO VITTAR, cantora, definindo o tom de seu novo álbum, Batidão Tropical

“Se por acaso vocês não gostam de acompanhar as mazelas da maternidade-solo (…), é melhor trocar de perfil, porque aqui a gente divide.”

LUANA PIOVANI, atriz em fase de muita reclamação contra a conduta do ex-marido, Pedro Scooby, dando alerta a seus seguidores

“Amor, quase virei um alce.”

JOJO TODYNHO, cantora muito franca, ao ser perguntada se já foi traída por namorados

