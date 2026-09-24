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Política

TSE decide sobre candidatura de José Roberto Arruda no DF

Ex-governador teve registro barrado pelo TRE, mas apresentou recurso

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 08h30 | Atualizado em 24 set 2026, 09h10
Homem calvo de pele clara, vestindo camiseta branca, sorri enquanto segura um microfone preto na mão direita e gesticula com a esquerda, usando um relógio verde. O fundo está desfocado com luzes coloridas
O ex-governador do DF José Roberto Arruda, que tenta retornar ao cargo (Facebook/Reprodução)
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TSE decide sobre candidatura de José Roberto Arruda no DF Priorizar nos meus resultados Google

O TSE decide nesta quinta-feira sobre a candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao governo do Distrito Federal.

Os ministros irão analisar um recurso contra a decisão do TRE-DF de barrar o registro de candidatura. O entendimento foi de que Arruda ainda está inelegível devido a sete condenações por improbidade administrativa. O ex-governador, contudo, considera que o prazo já venceu.

O relator no TSE é o ministro Dias Toffoli.

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A definição terá impacto direto na disputa ao Palácio do Buriti. Pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira colocou Arruda em terceiro lugar, com 17% dos votos, um ponto percentual a menos do que na sondagem anterior.

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Leandro Grass (PT), que estava atrás do ex-governador no último levantamento, passou de 17% para 21% e assumiu o segundo lugar. A liderança continua com a atual governadora, Celina Leão (PP), com 33%.

Em um cenário sem Arruda, Celina tem 34% e Leandro, 23%. O terceiro lugar fica com Paula Belmonte (PSDB), com 7%.

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