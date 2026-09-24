TSE decide sobre candidatura de José Roberto Arruda no DF
Ex-governador teve registro barrado pelo TRE, mas apresentou recurso
O TSE decide nesta quinta-feira sobre a candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao governo do Distrito Federal.
Os ministros irão analisar um recurso contra a decisão do TRE-DF de barrar o registro de candidatura. O entendimento foi de que Arruda ainda está inelegível devido a sete condenações por improbidade administrativa. O ex-governador, contudo, considera que o prazo já venceu.
O relator no TSE é o ministro Dias Toffoli.
A definição terá impacto direto na disputa ao Palácio do Buriti. Pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira colocou Arruda em terceiro lugar, com 17% dos votos, um ponto percentual a menos do que na sondagem anterior.
Leandro Grass (PT), que estava atrás do ex-governador no último levantamento, passou de 17% para 21% e assumiu o segundo lugar. A liderança continua com a atual governadora, Celina Leão (PP), com 33%.
Em um cenário sem Arruda, Celina tem 34% e Leandro, 23%. O terceiro lugar fica com Paula Belmonte (PSDB), com 7%.