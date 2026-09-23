Números da pesquisa Quaest atualizam a corrida para o governo do Distrito Federal

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra como estão as intenções de voto para o governo do Distrito Federal. De acordo com os dados do levantamento, a atual governadora, Celina Leão (PP), tem chances de vencer a disputa no segundo turno. Ela assumiu a chefia do Executivo estadual depois que o titular da cadeira, Ibaneis Rocha, deixou o cargo para disputar o Senado. Ele desistiu da empreitada.

Na simulação do primeiro turno, Celina aparece com 34% das intenções de voto, seguida de Leandro Grass (PT), seu principal adversário, que tem 23%. O terceiro lugar da pesquisa estava com Arruda (PSD), que teve o registro da sua candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. No levantamento anterior, ele aparecia com 18% das intenções de voto.

Além dele, a Justiça Eleitoral também rejeitou os pedidos de candidatura de Elisson (Agir) e de Rico Pinheiro (PRTB). Eles ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Ainda na simulação de como seria o primeiro turno sem os candidatos barrados pela Justiça, o terceiro lugar fica com Paula Belmonte (PSDB), que tem 7% das intenções de voto, seguida por Kiko Caputo (Novo), com 3% e Capelli (PSB), com 2%. Em sexto lugar, está a professora Samara Mineiro (UP), com 1%. Os outros candidatos não chegaram a um ponto percentual.

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Os que não souberam ou não quiseram responder são 15% e os brancos e nulos somam 15%.

Já na simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Celina Leão aparece com 48% das intenções de voto, contra 30% de Grass. Se ela enfrentasse Arruda, a diferença entre os dois seria menor: ela aparece com 43% e ele, com 32%.

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Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado pela Quaest nesta quarta-feira ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.