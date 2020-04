Substituto de Mandetta é amigo de empreiteiro e atuava no setor privado

O anúncio do oncologista Nelson Teich para chefiar o ministério da Saúde é uma ironia do destino. Teich era cotado para assumir a pasta durante o período de transição para o governo de Jair Bolsonaro e só não foi nomeado porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), conseguiu o apoio das bancadas da saúde e evangélica para indicar Luiz Henrique Mandetta para o posto. Mandetta foi demitido nesta quinta-feira, 16, após sucessivas discordâncias com Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus.

A comunidade médica vê com ressalvas a indicação de Teich para chefiar o ministério. O oncologista fez carreira no setor privado e não tem intimidade com a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), que deverá ser o seu principal desafio frente ao crescimento de casos graves de Covid-19 no Brasil.

Teich é amigo do empreiteiro Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa. Nos últimos dias, Nigri vinha fazendo lobby junto a Bolsonaro para que o oncologista assumisse o ministério. Ele doou 9 mil reais para a candidatura de Bolsonaro e até hoje se mantém como um dos empresários mais próximos ao presidente.

Também foi o empreiteiro que abriu as portas para Bolsonaro se aproximar do reservado núcleo da comunidade judaica de São Paulo durante a campanha de 2018. O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, é outro nome influente entre os judeus paulistas e que endossou a indicação de Teich para o cargo.

Continua após a publicidade

Formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Teich atuou como consultor informal para a área de saúde na equipe de campanha de Bolsonaro. Fundador e presidente do grupo Clínicas Oncológicas Integradas (COI), o oncologista também assessorou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denizar Vianna, de setembro de 2019 a janeiro de 2020.

A indicação de Teich é uma derrota para Claudio Lottenberg, presidente do conselho de administração do Hospital Albert Einstein. Lottenberg tem proximidade com Nigri e Wajngarten e também se colocou à disposição para assumir o ministério da Saúde. Pesou contra ele a afinidade com João Doria (PSDB), governador de São Paulo e o principal desafeto de Bolsonaro na crise do coronavírus.

Mandetta foi demitido por Bolsonaro numa conversa de 30 minutos no Palácio do Planalto. Ele afirmou que o tom foi pacífico, sem sobressaltos, ao contrário do clima beligerante que pautou a relação entre eles nas últimas semanas. Na reunião, Mandetta frisou que não poderia entregar o que o presidente queria e desejou que tudo desse certo com o novo ministro.