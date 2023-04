STF adia conclusão de julgamento sobre indulto a Daniel Silveira

Giro VEJA - quinta, 27 de abril

A entrevista de Marcos Antonio Amaro dos Santos a VEJA e o debate sobre juros no Senado são os destaques do dia

Favorito para assumir o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general da reserva Marcos Antonio Amaro dos Santos confirmou a VEJA que foi sondado para a vaga aberta com a demissão do general Gonçalves Dias. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não bateu o martelo sobre a substituição, nem sobre como será a estrutura do órgão daqui para a frente. Mas o general criticou a tese defendida por alguns setores do PT de acabar com o GSI