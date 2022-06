SobeDesce: das urnas eletrônicas a Gusttavo Lima

SOBE

Urnas eletrônicas

Novos testes do sistema de votação conduzidos pelo TSE e pela Polícia Federal foram bem-sucedidos e não identificaram quaisquer problemas que possam interferir nas eleições.

Kate Bush

Depois de andar meio sumida, a veterana cantora inglesa voltou às paradas após ter uma de suas músicas incluídas no seriado Stranger Things.

Vinicius Jr.

O atacante do Real Madrid marcou o gol do título da Liga dos Campeões, reforçando a posição de ser hoje o brasileiro mais em alta no futebol mundial.

DESCE

Boris Johnson

Aumentou a pressão para a renúncia do premiê britânico, no desdobramento do escândalo das festas na residência oficial do líder do governo durante o lockdown: agora, até aliados políticos dele pedem sua saída.

Volkswagen

A montadora alemã é acusada de práticas de trabalho escravo no Brasil durante a ditadura militar.

Gusttavo Lima

O astro sertanejo virou alvo de investigação para apurar se houve irregularidades na contratação de um show do cantor no interior do Rio de Janeiro por 1 milhão de reais.

Publicado em VEJA de 8 de junho de 2022, edição nº 2792