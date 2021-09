SobeDesce: de Luiza Trajano a Ricardo Teixeira

SOBE

Luiza Helena Trajano

Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, a empresária é a única brasileira presente na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time.

Sebastião Salgado

O fotógrafo mineiro foi um dos vencedores da 32ª edição do Prêmio Imperial do Japão, considerado como o Nobel das Artes.

Gabriel Medina

Ao vencer a etapa de Lower Trestles, na Califórnia, o surfista paulista sagrou-se tricampeão da WSL, a liga mundial da modalidade.

DESCE

MBL e Vem Pra Rua

Polêmicas e organização mambembe provocaram o fiasco de público das manifestações organizadas por esses grupos contra Bolsonaro no dia 12.

PIB

Devido às turbulências políticas e incertezas no horizonte do mundo dos negócios, nova rodada de revisões para o crescimento da economia do país ficou abaixo de 1% para 2022.

Ricardo Teixeira

O ex-presidente da CBF teve apelo rejeitado na Corte Arbitral do Esporte e continua banido do futebol por toda a vida.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756