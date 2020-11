Segurança: as propostas dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro

Os cinco candidatos a prefeito do Rio de Janeiro sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Luiz Lima (PSL), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) – foram questionados sobre como melhorar a segurança do município ante o avanço das milícias pela cidade. As propostas apresentadas vão desde armar a Guarda Municipal, ampliar o trabalho de inteligência dessa força a partir de identificação de manchas criminais, combate a construções irregulares em locais dominados por milicianos, estrangulamento das fontes financeiras desses grupos e, também, a criação de uma nova pasta para integrar os quadros policiais do município, do estado e da federação.