Rui Costa é submetido a cirurgia em SP e passa bem

O governador da Bahia Rui Costa (PT) foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na manhã deste domingo, 5, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para a retirada de um nódulo mamário e ginecomastia. Costa permanece internado em recuperação, mas passa bem.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do governo da Bahia, o nódulo e a ginecomastia foram identificados em dezembro do ano passado. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que é médico de Rui Costa há 25 anos, não houve qualquer indicação de malignidade, mas os médicos optaram pela retirada bilateral das duas glândulas mamárias do governador.

O cirurgião plástico do Hospital Sírio Libanês, Marcelo Sampaio, informou que Rui Costa passa bem e está em plena recuperação. O governador está acompanhado da primeira-dama, Aline Peixoto, e da filha mais velha, Aline Cotrim.

Sampaio afirma que, embora raro, homens também podem ter câncer de mama. “Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há 1 homem com o mesmo diagnóstico. Normalmente, ele aparece em homens acima dos 60 anos, e pode ser mais frequente em homens cujas famílias apresentam muitos casos de câncer de mama (mesmo que em mulheres)”, afirmou. A mãe do governador Rui Costa, que tem 57 anos, teve câncer de mama em idade muito precoce.

Rui Costa procurou atendimento médico após sentir dores no peito esquerdo. Os exames identificaram um aumento benigno, porém doloroso, da glândula mamária esquerda do governador, chamado de ginecomastia. “O aumento da mama no homem, ou mesmo o caroço, pode ser só uma ginecomastia – o caso do governador – que significa um aumento benigno da glândula mamária do homem, mas em outras situações pode haver risco para câncer de mama”, explica o cirurgião Marcelo Sampaio.