Rosângela Moro publica mensagem de apoio à Lava Jato no Instagram

Alvo de internautas desde que foram divulgadas conversas atribuídas ao marido, o ministro Sergio Moro, orientando ações do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, a advogada Rosângela Moro manifestou-se no Instagram.

Ela publicou na manhã desta quarta-feira uma montagem com a bandeira do Brasil e a mensagem #SomosTodoLavaJato Lugar de corrupto é na cadeia”.

Conforme mostrou a coluna Radar, de VEJA, a advogada recebeu em sua página na rede social pelo menos 860 mensagens questionando as revelações do site The Intercept Brasil.

De acordo com o site, Moro indicou testemunhas e fez sugestões à acusação no âmbito da operação ao procurador Deltan Dallagnol, do Ministério Público Federal. Os dois negaram qualquer irregularidade nas conversas.

