Rosângela Moro celebra vitória de Jair Bolsonaro: ‘Feliz’

A advogada Rosângela Moro declarou seu apoio a Jair Bolsonaro (PSL) e celebrou a vitória do novo presidente do Brasil neste domingo. Em seu perfil no Instagram, que é fechado para seguidores, a esposa do juiz federal Sergio Moro publicou um vídeo em que a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, se move e assume a famosa posição de atletas após uma vitória, com a legenda “Feliz”, seguido por um post com uma ilustração do mapa do Brasil, com a bandeira ao fundo e a frase: “Sob nova direção”.

Até então, Rosângela tinha feito publicações que indicavam seu apreço pelo candidato do PSL, mas sem apoiá-lo com todas as letras. Na tarde deste domingo, ela fez um texto na mesma rede social, defendendo o voto consciente, dizendo que não tinha “medo de mudança”, mas que receava que o país continuasse como estava, “corrupto e sem esperança”.