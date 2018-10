Festa da vitória de Bolsonaro na Paulista tem confronto com a PM

A celebração da vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na Avenida Paulista registrou um rápido confronto entre manifestantes e homens da Polícia Militar.

Desde o final da tarde, eleitores do capitão da reserva se concentravam na capital paulista. Após o anúncio da vitória de Bolsonaro, houve um princípio de confronto e a PM expulsou um grupo de jovens reunidos no fundo do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A tensão foi controlada rapidamente.

Os apoiadores de Bolsonaro alternam palavras de ordem exaltando a PM e criticando a imprensa.

O ex-apresentador de TV Otávio Mesquita subiu a ao palco montado na Paulista e criticou artistas que apoiaram Fernando Haddad. “Parabéns a nós. Vamos provar que somos educados. Se encontrarem petistas, tratem (sic) como seres humanos. Estamos acima de qualquer partido”, disse Mesquita.