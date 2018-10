Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 28, para eleger o 38º presidente da República e os governadores de treze estados. Ao todo, 147,3 milhões de pessoas estão aptas a votar. A partir das 17 horas, as seções com votação encerrada imprimem os boletins de urna e é possível começar a apuração dos votos e a divulgação das pesquisas de boca de urna. Para a Presidência, a divulgação dos resultados só poderá ser feita a partir das 19 horas, quando for encerrada a votação no Estado do Acre, cuja diferença de fuso horário em relação a Brasília é de duas horas a menos. O TSE espera divulgar o resultado da eleição presidencial até as 21 horas.

Acompanhe ao vivo a boca de urna e as últimas notícias das eleições gerais de 2018:

18:17 – Amapá: Waldez lidera com pequena margem sobre Capi

Waldez Góes (PDT) lidera a apuração com 51,14% dos votos ao governo do Amapá, com quase 70% das urnas apuradas. O candidato João Capiberibe (PSB) segue de perto com 48,86%.

–

18:10 – Minas Gerais: apuração mostra Zema com 68% dos votos

Com 30% das urnas apuradas, o candidato Romeu Zema (Novo) aparece com mais de 68% dos votos em Minas Gerais. O senador e ex-governador tucano Antonio Anastasia está com 31,37%.

Leia mais

18:08 – “Estou confiante”, diz Haddad ao chegar para apuração em SP

O candidato do PT, Fernando Haddad, acaba de chegar a um hotel na região central de São Paulo, acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad. Ele disse estar “confiante” por um resultado positivo.

Esperado por apoiadores, Haddad parou para cumprimentar crianças e subiu para um espaço reservado do hotel ao som de gritos de “vamos virar”.

(Por Guilherme Venaglia)

18:07 – RJ: com 33,93% das urnas apuradas, Witzel tem 60,24% e Paes, 39,76%

Wilson Witzel (PSC) lidera a corrida ao governo do Rio de Janeiro. O candidato tem 60,24% dos votos válidos, frente a 39,76% de Eduardo Paes (DEM). Até o momento, 33,93% das urnas foram apuradas.

18:03 – SP: com 29,35% das urnas apuradas, Doria tem 53,14% e França, 46,86%

João Doria (PSDB) lidera a corrida ao governo de São Paulo. O candidato tem 53,14% dos votos válidos, frente a 46,86% de Márcio França (PSB). Até o momento, 29,35% das urnas foram apuradas.

Os candidatos Márcio França e João Doria Jr. se abraçam durante debate promovido pelo Rede Record, na sede da emissora na zona oeste de São Paulo – 19/10/2018 Os candidatos Márcio França e João Doria Jr. se abraçam durante debate promovido pelo Rede Record, na sede da emissora na zona oeste de São Paulo – 19/10/2018

17:55 – Haddad: ligar ou não ligar para Bolsonaro em caso de derrota

Nem figuras do alto escalão da campanha de Fernando Haddad (PT) sabem dizer se, em caso de vitória de Jair Bolsonaro (PSL), ele deve ceder ao protocolo e telefonar para parabenizar o adversário.

Leia mais

17:50 – Famosos que apoiam Haddad levam livros para votar no 2º turno

Celebridades que apoiam Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições para a Presidência levaram livros para votar neste domingo. O movimento, que recebeu o nome “Mais livros, menos armas”, é baseado em uma declaração do petista durante a campanha – de que quer os brasileiros “com um livro em uma mão e uma carteira de trabalho assinada na outra”.

Bruno Gagliasso, por exemplo, levou o livro da O Ódio que Você Semeia, da escritora americana Angie Thomas, para votar no Rio. Em Belo Horizonte, a atriz Débora Falabella, também eleitora do candidato petista, preferiu levar O Livro das Semelhanças, da poeta mineira Ana Martins Marques. Além deles, alguns dos principais artistas do país também aderiram ao movimento.

Leia mais

Bruno Gagliasso votando com livro Bruno Gagliasso votando com livro

17:43 – Vereadora do PSL é presa por suspeita de compra de votos para Haddad

A vereadora Josefa Eliana da Silva Bezerra, do PSL, partido do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, foi presa em flagrante neste domingo no município de Santana do Ipanema (AL), a cerca de 200 quilômetros da capital Maceió. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), ela estava distribuindo lanches e brindes a eleitores com adesivos e camisetas que faziam referência ao também presidenciável Fernando Haddad (PT).

Leia mais

A vereadora do PSl em Santana do Ipanema, município de Alagoas A vereadora do PSl em Santana do Ipanema, município de Alagoas

17:39 – Ibaneis é eleito governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha (MDB) foi eleito governador do Distrito Federal neste domingo. Com 80,99% das urnas apuradas, ele aparece com 70,45% dos votos válidos, enquanto seu oponente, Rodrigo Rollemberg (PSB), está com 29,55%.

Leia mais

Ibaneis (MDB) é eleito governador do Distrito Federal Ibaneis (MDB) é eleito governador do Distrito Federal

17:31 – Vizinhos de Bolsonaro começaram a festejar no início da tarde

No início da tarde deste domingo 28, vizinhos de Jair Bolsonaro já se reuniam nos quintais de suas casas, em torno de churrasqueiras, para iniciar as comemorações pela possível vitória do candidato do PSL à Presidência. A festa começou a ser preparada ainda cedo em algumas das 150 casas do Condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O som de música sertaneja era volta e meia interrompido pelo espocar de fogos de artifício.

Leia mais

17:14 – Boca de urna no RS: Leite tem 52% e Sartori, 48%

A pesquisa de boca de urna realizada pelo Ibope neste domingo no Rio Grande do Sul indica que Eduardo Leite (PSDB) tem 52% da intenção de votos contra 48% de José Ivo Sartori (MDB), governador que tenta a reeleição. Como a margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Leia mais

Eduardo Leite e José Ivo Sartori, candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, participam de debate realizado pela TV Globo – 25/10/2018 Eduardo Leite e José Ivo Sartori, candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, participam de debate realizado pela TV Globo – 25/10/2018

17:13 – Boca de urna: no Rio, Witzel tem 55% e Paes, 45% dos votos

Segundo pesquisa de boca de urna do Ibope, Wilson Witzel (PSC) deve se eleger governador do Rio de Janeiro neste domingo. O candidato aparece com 55% dos votos, enquanto seu rival, Eduardo Paes (DEM), aparece com 45% dos votos. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Leia mais

O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC)

17:11 – Minas Gerais: boca de urna aponta vitória de Zema

A pesquisa Ibope de boca de urna aponta Romeu Zema (Novo) como o próximo governador de Minas Gerais, com 66% dos votos. Antonio Anastasia (PSDB) deve receber 34% dos votos dos mineiros.

Leia mais

Romeu Zema, candidato ao governo de MG pelo Novo Romeu Zema, candidato ao governo de MG pelo Novo

17:05 – Boca de urna: em São Paulo, Doria tem 52% e França, 48% dos votos

O Ibope começou a divulgar as primeiras pesquisas de boca de urna do segundo turno. Segundo a pesquisa, João Doria (PSDB) tem 52% dos votos para o Governo de São Paulo, enquanto Márcio França (PSB) tem 48%. Doria e França estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Leia mais

João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), candidatos ao governo de São Paulo, participam de debate realizado pelo SBT – 23/10/2018 João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), candidatos ao governo de São Paulo, participam de debate realizado pelo SBT – 23/10/2018

16:47 – Witzel diz que expectativa é de vitória; Paes está otimista com pesquisas

Líder nas pesquisas de intenção de voto na eleição do governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) disse que a expectativa é de vitória, ao chegar para votar, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. “No primeiro turno nos surpreendemos positivamente. Nesse segundo turno não vai ser diferente. Espero o fechamento das urnas, que é a melhor pesquisa que tem”, afirmou.

Nos últimos dias de campanha, Witzel perdeu espaço para o adversário Eduardo Paes (DEM), segundo as pesquisas de intenção de voto. Paes conversou rapidamente com jornalistas ao chegar para votar no Gávea Country Club, na zona sul do Rio, e afirmou estar animado com o resultado. “Tenho certeza que hoje a gente vai ter essa virada”, disse.

Leia mais

Wilson Witzel (PSL) e Eduardo Paes (DEM) Wilson Witzel (PSL) e Eduardo Paes (DEM)

16:39 – Médica diz que só daria alta a eleitores de Bolsonaro

Uma médica de Campo Grande foi criticada pela secretaria de saúde de sua cidade depois de dizer nas redes sociais que só daria alta a eleitores que pretendessem votar em Jair Bolsonaro, do PSL, para presidente da República. A médica Beatriz Padovan Vilela chegou a apagar a mensagem depois que o post viralizou.

Leia mais

Médica apoiadora de Bolsonaro diz em rede sociais que só dá alta se concordar com voto do paciente Médica apoiadora de Bolsonaro diz em rede sociais que só dá alta se concordar com voto do paciente

16:32 – Mesário infarta e morre em zona eleitoral no Rio

O mesário João Carlos Félix, de 50 anos, que prestava serviço às eleições de 2018 na 156ª zona eleitoral, localizada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, teve um ataque cardíaco e morreu no local nesta manhã.

Ao fazer o primeiro balanço do andamento das votações no segundo turno no estado, a diretora-geral do TRE-RJ, Adriana Brandão, lamentou a morte e se solidarizou com a família de Félix. “Lamentavelmente aconteceu, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, em nome do TRE do Rio, prestar minha solidariedade à família deste mesário que estava ali em uma missão nobre e de cidadania.” A seção foi deslocada para outra sala e a votação continuou normalmente.

Leia mais

16:26 – Doria diz contar com apoio do PSL ‘verde amarelo’; França crê em vitória

Candidato do PSDB ao governo paulista, o ex-prefeito João Doria chegou para votar na manhã deste domingo (28) acompanhado do prefeito Bruno Covas (PSDB), do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), da deputada eleita do PSL Joice Hasselmann, da senadora eleita Mara Gabrilli (PSDB) e outras lideranças do PSDB. Após votar, ex-prefeito de São Paulo mais uma vez exaltou o PSL de Jair Bolsonaro e o voto “Bolsodoria”.

Já o governador de São Paulo, Márcio França, que tenta a reeleição, disse que está otimista com o resultado das eleições. “São Paulo vai dar um recado firme na direção da verdade”, afirmou, após votar.

Leia mais

Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB) votam em São Paulo Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB) votam em São Paulo

16:17 – Japão: em seção de Nagoia, Bolsonaro vence com 93% dos votos

Nas redes sociais, circulam boletins de votação de diversos países da Ásia e do Oriente Médio. Nas cidades do Japão — segundo país com mais eleitores brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos —, Jair Bolsonaro (PSL) lidera com folga em relação a Fernando Haddad (PT). Uma das seções eleitorais de Tóquio fechou com 261 votos para Bolsonaro contra 45 de Haddad, totalizando 85% dos votos válidos para o candidato do PSL. Já em uma das seções da cidade de Nagoia, Bolsonaro recebeu 372 contra 27 do petista, chegando a 93% dos votos válidos.

Leia mais

Boletins de Urna de Tóquio no Japão Boletins de Urna de Tóquio no Japão

16:14 – ‘Bolsonaro morreu pela boca’, diz Dilma Rousseff, em Minas

A ex-presidente Dilma Rousseff disse, neste domingo, que o candidato do PSL à Presidência da República Jair Bolsonaro “morreu pela boca”, ao votar em um colégio, na região da Pampulha, em Minas Gerais. “O candidato Bolsonaro morreu pela boca. Teve uma revelação clara sobre o que ele pensava”, afirmou a petista, que foi derrotada na disputa por uma cadeira no Senado.

Leia mais

16:04 – Ciro Gomes: ‘Não quero fazer campanha para o PT nunca mais’

Candidato à Presidência que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, Ciro Gomes (PDT), chegou às 12h11 deste domingo ao local de votação, na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, na Praia de Iracema, em Fortaleza, acompanhado da sua mulher, Giselle Bezerra. Sobre a ausência de um apoio efetivo à candidatura de Fernando Haddad (PT), Ciro afirmou que não se manteve neutro, mas que não devia apoio. “Eu não quero fazer campanha para o PT nunca mais”, disse.

Leia mais

15:41 – Voto dos presidenciáveis

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad, em uma escola no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Ele foi recepcionado por um grupo de manifestantes a seu favor, que o aguardavam com rosas e livros, em um sinal, segundo deles, de defesa “do amor e do professor”. No prédio em frente, assim como no primeiro turno, moradores batiam panelas contra o ex-prefeito.

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) votou às 09h20 deste domingo na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Diferente do primeiro turno, o esquema de segurança foi muito mais reforçado. Eleitores, até mesmo crianças, foram revistados ao entrar na escola. Na porta da seção do candidato, quatro guardas do exército, seis agentes da polícia federal e um cão farejador faziam a segurança. Bolsonaro vestia colete a prova de balas.

Fernando Haddad, candidato à Presidência da República do PT vota em uma escola no bairro de Moema, em São Paulo – 28/10/2018 Fernando Haddad, candidato à Presidência da República do PT vota em uma escola no bairro de Moema, em São Paulo – 28/10/2018