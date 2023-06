Restauração de obras destruídas no 8 de Janeiro pode custar R$ 248 mil

Em nota técnica enviada nesta semana à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de Janeiro, a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais (DCPP) informou que os gastos para recuperar as obras de arte danificadas durante a invasão do Planalto podem chegar a mais de 248.400 reais. A estimativa foi feita com base em um levantamento realizado pela superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) de Brasília, que contabilizou 24 peças destruídas pelos vândalos.

A diretora do órgão, Luisa Günther, informou aos membros da CPMI que os serviços para restauração das peças com valor histórico ainda não foram licitados. Comunicou também que os valores não englobam gastos com transporte desses objetos. O governo instalou um laboratório de restauração nas dependências da Presidência da República.

“Esta prestação de serviço não configura gasto para o erário público, mas investimento em patrimônio histórico-artístico nacional, ressaltou a diretora. Os vândalos danificaram obras assinadas por artistas renomados, como Oscar Niemeyer, Victor Brecheret e Di Cavalcanti.

