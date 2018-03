Repórter de ‘O Globo’ relata que foi agredido por segurança de Lula

O repórter Sérgio Roxo, do jornal O Globo, relatou que foi agredido na tarde desta segunda-feira por um segurança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Francisco Beltrão, no Paraná, por onde o ex-presidente passou durante a caravana que faz pela Região Sul do país. A agressão, segundo o jornal, ocorreu nos arredores do aeroporto da cidade, pouco depois de o petista ter embarcado para Foz do Iguaçu.

De acordo com O Globo, seguranças da caravana agrediram com chutes manifestantes que protestavam contra Lula. Ao perceberem que Roxo havia filmado a cena, pediram para ele apagar as imagens. Diante da negativa, um dos seguranças deu um soco no ouvido do repórter. Os homens deixaram o local com o restante da comitiva.

A assessoria de imprensa do ex-presidente afirmou que está apurando o que aconteceu.