A RedeTV!, em parceria com a revista IstoÉ, promove nesta sexta-feira, 17, o segundo debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018. O encontro começa as 22 horas e tem duração prevista de duas horas, com a presença de oito postulantes ao Planalto.

Assim como no debate da semana passada, organizado pela TV Bandeirantes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso pela Operação Lava Jato na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, não estará presente. Na quinta-feira, o ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou um pedido da defesa do petista para que ele pudesse participar, presencialmente ou por videoconferência, alegando que a Justiça Eleitoral não pode intervir na situação criminal do ex-presidente.

Sem Lula, que ainda tenta recorrer da decisão do ministro Banhos até o início do debate, a RedeTV! optou por deixar um púlpito vazio com a identificação do ex-presidente no palco do encontro, fazendo uma menção à ausência no primeiro bloco do evento. A emissora também não pretende aceitar um representante do petista, como seu candidato a vice-presidente, Fernando Haddad (PT). A Band, organizadora do primeiro debate entre presidenciáveis, não deixou nenhum tipo de identificação visual relacionada a Lula na semana passada.

Dessa forma, estarão presentes os candidatos de partidos ou coligações que possuem um mínimo de cinco parlamentares, entre deputados federais e senadores, no Congresso Nacional. São eles: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede). Além de Lula, não participarão do debate os candidatos João Amoêdo (Novo), José Maria Eymael (DC), João Goulart Filho (PPL) e Vera Lúcia (PSTU).

Formato

O debate será mediado pelos jornalistas Boris Casoy, Mariana Godoy e Amanda Klein e vai ter um formato diferente do utilizado pela Band. Quando um candidato fizer uma pergunta para um adversário, ambos vão se dirigir ao centro do palco, ficando de frente um para o outro. O mesmo ocorrerá quando um jornalista fizer pergunta para um postulante, com um comentário de um concorrente.

A transmissão poderá ser acompanhada na TV aberta pela RedeTV!, nos perfis da emissora no Twitter e no Facebook, na página do próprio Facebook, que apoia o evento, e em transmissão ao vivo pelo canal da RedeTV! no YouTube.

Página da RedeTV! no Facebook

Página oficial do Facebook Brasil

Perfil da RedeTV! no Twitter

Canal da RedeTV! no YouTube

Agenda

Esse será o segundo encontro da agenda de debates e sabatinas. No dia 19 de setembro, a partir das 8 horas, VEJA reunirá os principais candidatos em uma nova edição do Fórum Amarelas ao Vivo, versão de palco das tradicionais Páginas Amarelas da revista impressa, em São Paulo.

Depois da RedeTV!, serão mais cinco debates na televisão, promovidos pela TV Gazeta, TV Aparecida, SBT, Record TV e TV Globo, este último no dia 4 de outubro, a três dias do primeiro turno das eleições.