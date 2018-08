O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018, realizado nesta quinta (9) pela TV Bandeirantes, avivou a atenção de boa parte do eleitorado brasileiro para o pleito que se aproxima. Os índices de audiência — 7,5 pontos no Ibope, contra menos de um ponto do programa que o antecedeu na Band — e de conversa nas redes sociais — 1,6 milhão de publicações sobre o tema no Twitter, segundo a FGV — indicam interesse da população nos encontros entre os presidenciáveis.

Confira a agenda dos debates de 2018:

17 de agosto, 22h – RedeTV e IstoÉ

27 de agosto, 18h40 – Jovem Pan e IFL

9 de setembro, 19h30 – TV Gazeta e O Estado de S.Paulo

18 de setembro, 10h – Piauí e Poder360

19 de setembro, 9h – VEJA Amarelas ao Vivo

20 de setembro, 21h30 – TV Aparecida, TV Cultura e CNBB

26 de setembro, 18h – SBT, UOL e Folha de S.Paulo

30 de setembro, 22h – Record e R7

4 de outubro, 21h30 – TV Globo