🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Política

Quem é Augusto Lima, banqueiro alvo de operação da PF sobre caso Master

Ex-sócio de Vorcaro já foi preso em outra fase da Operação Compliance Zero no ano passado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h54 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h07
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e pele clara, sorrindo e olhando para a direita, vestindo terno escuro e camisa azul clara, em fundo cinza
Augusto Lima, dono do Banco Pleno (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Quem é Augusto Lima, banqueiro alvo de operação da PF sobre caso Master Priorize VEJA no Google

Além do senador Jaques Wagner (PT-BA), outro alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes do Banco Master, é o banqueiro Augusto Lima,  ex-sócio de Daniel Vorcaro.

De acordo com a decisão do STF que autorizou a operação, Lima tem “relação antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal” com Wagner. O empresário baiano é dono do Banco Pleno, que teve a liquidação determinada pelo Banco Central em fevereiro deste ano. Chamado anteriormente de Banco Voiter, a instituição fazia parte do conglomerado do Master.

Antes, em 2018, Lima comprou a rede de supermercados Cesta do Povo, que vendia produtos subsidiados para funcionários públicos baianos, durante a privatização da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal),no governo de Rui Costa (PT). Ao adquirir o Cesta do Povo, Lima obteve autorização para operar um cartão de crédito consignado para os servidores, pensionistas e aposentados da Bahia, chamado de Credcesta, com juros acima da média para a modalidade. O cartão era operado pelo Banco Master, que adquiriu 50% da operação e a ampliou para 23 estados, além do original.

O Credcesta é suspeito de envolvimento no escândalo de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Por esse motivo, Lima chegou a ser convocado a depor na CPMI que investigava o caso em março deste ano, mas uma decisão do STF tornou sua ida facultativa e o depoimento acabou não acontecendo.

Siga
Continua após a publicidade

Lima foi preso em novembro passado em outra fase da Compliance Zero, a mesma que prendeu Daniel Vorcaro pela primeira vez. Os dois, no entanto, foram soltos por decisão judicial pouco mais de uma semana depois.

Nesta fase da operação, a PF investiga a ligação de Lima com Jaques Wagner. O banqueiro teria viabilizado a compra de um apartamento estimado em 2,4 milhões de reais para o senador, além de pagamentos de pessoas jurídicas ligadas ao banqueiro a empresa da família de Wagner, segundo a investigação.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).